Нидерланды — Англия: прогноз Дарьи Мироновой на игру Евро-2024 в Дортмунде

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: 2–3 гола в матче за 1.98.

«Топовые физические кондиции игроков сборной Нидерландов помогли им отыграться с 0:1 против Турции и выдать мощную концовку матча. Также тренер хорошо принимает решения для замен. Возможно, в этой игре он слегка изменит тактику и построение, усилив оборону. К Гакпо были вопросы по выступлению за «Ливерпуль», но в рядах национальной команды он один из лучших. Весь турнир болельщики и эксперты ждут большего в атаке от англичан.

Вряд ли сценарий изменится в этой встрече. Но Англии придётся снова рассчитывать на индивидуальное мастерство, благо есть кому исполнить. Возможно, это будет самый сложный тест для Англии, но пусть в этой игре будет 2 или 3 гола», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».