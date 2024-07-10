ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Англия: прогноз Дарьи Мироновой на игру Евро-2024 в Дортмунде

Нидерланды — Англия: прогноз Дарьи Мироновой на игру Евро-2024 в Дортмунде
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: 2–3 гола в матче за 1.98.

«Топовые физические кондиции игроков сборной Нидерландов помогли им отыграться с 0:1 против Турции и выдать мощную концовку матча. Также тренер хорошо принимает решения для замен. Возможно, в этой игре он слегка изменит тактику и построение, усилив оборону. К Гакпо были вопросы по выступлению за «Ливерпуль», но в рядах национальной команды он один из лучших. Весь турнир болельщики и эксперты ждут большего в атаке от англичан.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вряд ли сценарий изменится в этой встрече. Но Англии придётся снова рассчитывать на индивидуальное мастерство, благо есть кому исполнить. Возможно, это будет самый сложный тест для Англии, но пусть в этой игре будет 2 или 3 гола», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Нидерланды — Англия. Кейн и Беллингем идут через тернии к звёздам
Нидерланды — Англия. Кейн и Беллингем идут через тернии к звёздам
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android