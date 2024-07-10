Нидерланды — Англия: кто фаворит матча 1/2 финала Евро-2024 10 июля

10 июля состоится матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трём львам»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 2.65. Успех нидерландцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 2.90.

Смотреть матч Евро-2024 Нидерланды — Англия можно будет на канале «Окко Спорт».

Аналитики уверены, что матч Нидерланды — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.50. Гол англичан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Матчи плей-офф крупных турниров — это практически всегда драмы. Встреча 1/4 финала Евро-2024 между Нидерландами и Турцией как раз относится к этой категории. После игры президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил раздевалку национальной команды и выразил свою признательность. Страна гордится «лунными звёздами».

Во многих аспектах молодая сборная Турции смотрелась лучше Нидерландов. Она открыла счёт и после двух пропущенных мячей «не поплыла». В концовке турки насели на ворота Барта Вербрюггена. Только отличная игра голкипера и спасения защитников помешали им довести дело до дополнительного времени.

Англия способна на многое. Состав у неё просто восхитительный. Обладая такими резервами, сборная должна показывать лучший футбол. Должна, но не обязана. Так, видимо, считает Гарет Саутгейт. Он придерживается очень прагматичного стиля, который многие находят совсем не привлекательным.

Несмотря на критику, Саутгейт продолжает держаться плана. Он уверен в своей стратегии. До сих пор она приносила хорошие плоды. «Три льва» взяли серебро Евро-2020, дошли до четвертьфинала ЧМ-2022 и уже вышли в полуфинал чемпионата Европы в Германии.

На предыдущих стадиях турнира англичане победили Словакию и Швейцарию, показав наличие волевых качеств. В обоих случаях им пришлось отыгрываться и внимательно обороняться. Когда казалось, что сборная близка к вылету, своё слово сказали Букайо Сака, Гарри Кейн и Джуд Беллингем.