«Мы не сможем побеждать!» Норвежские биатлонисты бьют тревогу перед Кубком мира

«Многие ещё недовольны»

Менее чем за месяц до старта биатлонного сезона у главного фаворита появились проблемы. Сборная Норвегии вступила в открытый конфликт с экипировщиком команды. Основная претензия – перчатки, в которых у биатлонистов мёрзнут руки. Из-за этого, очевидно, страдает стрельба. Тарьей Бё вообще заявил, что из-за этого команда рискует потерять лидирующие позиции.

«Мы просто не сможем выигрывать медали и побеждать на Кубке мира, если у нас замерзают пальцы. Я в любом случае буду носить перчатки, которые будут меня греть и позволят мне поражать все мишени».



Компания Odlo, занимающаяся экипировкой сборной Норвегии, обещала поработать над улучшением продукции, но спортсмены всё равно довольны не до конца. Эрленд Бьонтегорд просит дальнейшего развития.



«Они действительно добились изменений, но многие всё ещё недовольны этим продуктом. Очевидно, что это очень важный момент».

Норвежские биатлонисты жалуются, что в перчатках от спонсора у них мёрзнут руки

Всё дело в деньгах?

Норвежские биатлонисты, конечно, немного лукавят, когда говорят о проблемах с перчатками. На самом деле всё объясняется гораздо проще. Спортсмены просто хотят изменить контракт с экипировщиком, чтобы иметь возможность использовать продукцию личных спонсоров. Спонсоры у всех разные. Соответственно и перчатки тоже отличаются. Но, видимо, руки мёрзнут исключительно в перчатках от фирмы Odlo.



Норвежцы при этом требуют вывести из контракта с федерацией не только перчатки, но также лыжи, палки и ботинки. Всё ради того, чтобы получить максимальную финансовую выгоду от личных спонсоров. Чем больше мест для нанесения логотипов, тем больше денег. Посмотрим, как вся эта ситуация повлияет на психологическое состояние норвежцев. Так или иначе, эта нервотрёпка точно не добавит позитива перед сезоном.

Норвежский биатлонист грубо нарушил правила – а ему за это награду! Это шутка? Неужели всё было бы так же, если бы на месте Йоханнеса Бё оказался россиянин?

В женском биатлоне начнутся войны?

По крайней мере, в этом уверена Кристина Резцова. Российская биатлонистка внезапно раскрыла секреты атмосферы в женской команде. И не очень похоже, что она шутила или иронизировала.



«В прошлом году мы приехали на отбор в Контиолахти с таким настроением… Не то что на войну, а что всё плохо. Ну реально. Трасса вода водой, все тренировки были ужасные, мы ни фига не вкатились. Вкатка была 10 дней, потом давайте сразу бегите отборы. Сейчас условия более комфортные, весь год мы тренировались нормально – и отношения в команде спокойные. Нет войн пока что. Подождите пару дней – они начнутся. Это девочки, это нормально».



Интересно, что именно Кристина имела в виду под этим определением. Биатлонистки подкладывают друг другу стёкла в ботинки, подсыпают слабительное в чай? Хотелось бы больше конкретики! Правда, Резцова тут же успокаивает болельщиков, говоря, что такое нормально для девочек. Остаётся только ждать и смотреть, кто победит во внутренней войне российского биатлона и поедет побеждать уже на Кубке мира.

Сборную России лишили места на Кубке мира по биатлону. Но это даже к лучшему! С нового сезона российских биатлонисток на старте будет меньше. Удивительно, но сборной это может пойти на пользу.

Украинка против российских отборов

На Украине тоже наслышаны о «военных» отборах в российском биатлоне. Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина призналась, что не понимает российскую систему, где все выходят на пик формы к внутренним отборам, а потом полностью проваливают сезон. Высказывание украинки, конечно, вызвало массу обсуждений. Во многом потому, что в словах Анастасии была логика. Разве Меркушина не права?



«К отбору в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон. До чемпионата мира ещё очень долго, и я не вижу смысла входить в форму за две недели до старта Кубка мира».

Украинская биатлонистка Меркушина раскритиковала подготовку к отборам в России

Малышко не блатной

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко признался, что ему неприятно, когда его называют блатным биатлонистом. Титулованный спортсмен намерен доказать, что заслуживает места в основном составе команды и в предстоящем сезоне.



«Когда читаю, что я блатной, это вызывает мало смеха. Хочу, чтобы люди смотрели чуть глубже, в суть спорта. Если спортсмен не может конкурировать, его даже близко не подпустят к сборной. Четвёртое место в сборной? Пусть останется за тренерами. Блатной Малышко? Ни в коем случае».