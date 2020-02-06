Американка поздравила российских чемпионов с закрытием лёгкой атлетики. Игэн издевается?

Биатлонистка из США всегда следила за ситуацией с допингом в России. Теперь у неё появился повод для искренней радости.

Ситуация с закрытием российской лёгкой атлетики на месяц добралась даже до биатлона. Свою обеспокоенность делом ВФЛА выразила американская биатлонистка и призёр этапов Кубка мира Клэр Игэн. Клэр – не просто спортсменка, но ещё и глава комитета атлетов в Международном союзе биатлонистов. А также ярый критик допинговых историй в российском спорте.

«Проблемы русских никуда не делись». Новая совесть биатлона атакует Россию Конечно, она из США. Пару лет назад фамилию Игэн вообще не знали, а сейчас она показывает лучший ход в гонках Кубка мира. Совпадение?

Игэн является активисткой в борьбе за чистый спорт – не только российский. Примерно половина публикаций в её социальных сетях – о допинге, политике и других важных социальных вещах. Биатлону там уделяется не так много внимания. Конечно, американка не могла пройти мимо громкого дела в российской лёгкой атлетике, которая официально перестала существовать до марта 2020 года. И Игэн поздравила с этим звёздных российских легкоатлетов.

Она что, издевается?

Бей своих. В России закрыли лёгкую атлетику, чтобы спасти Министерство спорта РФ ввело жёсткие санкции против Всероссийской федерации лёгкой атлетики. И правильно сделало.

Что американка имела в виду

Клэр имеет либеральные взгляды, много критикует своего президента Дональда Трампа, всячески защищает права ЛГБТ-активистов, резко высказывается о проблемах России с допингом. И говоря о российской лёгкой атлетике, Игэн, похоже, искренне рада тому, что там происходят изменения в лучшую сторону.



«Неужели мы видим первый пример того, что полная дисквалификация одной из федераций ведёт к очищению и чему-то хорошему? Я поздравляю тех чистых российских легкоатлетов, которые потребовали этих перемен. Я искренне надеюсь, что вы получите места в Исполнительном комитете в лёгкой атлетике и вернётесь к соревновательной деятельности в ближайшее время».

О ком говорила Игэн

Говоря о чистых российских спортсменах, потребовавших перемен, американка имела в виду конкретных людей – Марию Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелику Сидорову. Они создали комиссию спортсменов и открыто выступили против ВФЛА, обозначив ряд претензий к организации, которая, по их мнению, не предпринимала ничего, чтобы помочь спортсменам.



В ВФЛА ответили на письмо, однако там не было вообще никакой конкретики, что, конечно же, разозлило наших чемпионов мира ещё больше. На предложение организации приехать в Москву и всё обсудить тот же Шубенков отреагировал резким отказом.



«Уважаемое руководство ВФЛА, бросать тренировки и летать в Москву на разговор без чёткой, заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чём встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме».

Россию уже начали наказывать. Первой пострадала лучшая прыгунья мира Ласицкене Трёхкратную чемпионку мира теперь не признают даже нейтральной и не пускают на турнир. Та же участь ждёт представителей других видов спорта?

Почему американка права

В январе 2020 года позиция Ласицкене, Шубенкова и Сидорова ещё ужесточилась. К ним добавился также чемпион России в метании молота Сергей Литвинов. Они опубликовали и подписали письмо в адрес Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России с требованием незамедлительно лишить государственной аккредитации ВФЛА. Ласицкене высказывалась очень резко.

«Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство легитимными. Все эти люди являются неотъемлемой частью той команды, которая сейчас отстранена от работы в лёгкой атлетике. Пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел».



И это сработало. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин прислушался к Ласицкене и компании и принял решение приостановить аккредитацию ВФЛА до марта 2020 года. Матыцин сыграл на опережение и выиграл время, чтобы разобраться с проблемами. Так что американская биатлонистка Клэр Игэн правильно оценила произошедшее. И остаётся только поддержать её искреннюю веру в скорое очищение российской лёгкой атлетики.