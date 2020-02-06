Американка поздравила российских чемпионов с закрытием лёгкой атлетики. Игэн издевается?

Ситуация с закрытием российской лёгкой атлетики на месяц добралась даже до биатлона. Свою обеспокоенность делом ВФЛА выразила американская биатлонистка и призёр этапов Кубка мира Клэр Игэн. Клэр – не просто спортсменка, но ещё и глава комитета атлетов в Международном союзе биатлонистов. А также ярый критик допинговых историй в российском спорте.
Игэн является активисткой в борьбе за чистый спорт – не только российский. Примерно половина публикаций в её социальных сетях – о допинге, политике и других важных социальных вещах. Биатлону там уделяется не так много внимания. Конечно, американка не могла пройти мимо громкого дела в российской лёгкой атлетике, которая официально перестала существовать до марта 2020 года. И Игэн поздравила с этим звёздных российских легкоатлетов.
Она что, издевается?
Что американка имела в виду
Клэр имеет либеральные взгляды, много критикует своего президента Дональда Трампа, всячески защищает права ЛГБТ-активистов, резко высказывается о проблемах России с допингом. И говоря о российской лёгкой атлетике, Игэн, похоже, искренне рада тому, что там происходят изменения в лучшую сторону.
«Неужели мы видим первый пример того, что полная дисквалификация одной из федераций ведёт к очищению и чему-то хорошему? Я поздравляю тех чистых российских легкоатлетов, которые потребовали этих перемен. Я искренне надеюсь, что вы получите места в Исполнительном комитете в лёгкой атлетике и вернётесь к соревновательной деятельности в ближайшее время».
О ком говорила Игэн
Говоря о чистых российских спортсменах, потребовавших перемен, американка имела в виду конкретных людей – Марию Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжелику Сидорову. Они создали комиссию спортсменов и открыто выступили против ВФЛА, обозначив ряд претензий к организации, которая, по их мнению, не предпринимала ничего, чтобы помочь спортсменам.
В ВФЛА ответили на письмо, однако там не было вообще никакой конкретики, что, конечно же, разозлило наших чемпионов мира ещё больше. На предложение организации приехать в Москву и всё обсудить тот же Шубенков отреагировал резким отказом.
«Уважаемое руководство ВФЛА, бросать тренировки и летать в Москву на разговор без чёткой, заранее составленной повестки считаю невозможным. Чтобы было понятно, о чём встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме».
Почему американка права
В январе 2020 года позиция Ласицкене, Шубенкова и Сидорова ещё ужесточилась. К ним добавился также чемпион России в метании молота Сергей Литвинов. Они опубликовали и подписали письмо в адрес Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России с требованием незамедлительно лишить государственной аккредитации ВФЛА. Ласицкене высказывалась очень резко.
«Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство легитимными. Все эти люди являются неотъемлемой частью той команды, которая сейчас отстранена от работы в лёгкой атлетике. Пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел».
И это сработало. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин прислушался к Ласицкене и компании и принял решение приостановить аккредитацию ВФЛА до марта 2020 года. Матыцин сыграл на опережение и выиграл время, чтобы разобраться с проблемами. Так что американская биатлонистка Клэр Игэн правильно оценила произошедшее. И остаётся только поддержать её искреннюю веру в скорое очищение российской лёгкой атлетики.
- 6 февраля 2020
-
19:16
-
18:01
-
17:42
-
17:23
-
15:08
-
14:37
-
14:35
-
10:50
-
00:38
- 5 февраля 2020
-
21:00
-
20:22
-
16:12
-
14:50
-
14:35
- 4 февраля 2020
-
22:25
-
21:20
-
20:22
-
15:00
-
11:55
- 3 февраля 2020
-
23:58
-
22:28
-
21:48
-
18:25
-
08:42
- 2 февраля 2020
-
23:12
-
21:05
-
18:43
-
17:58
-
17:15
-
14:52
-
13:56
-
13:40
- 1 февраля 2020
-
22:49
-
22:13
-
21:39