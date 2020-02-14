Нашему биатлону нужен Малышко. В сборной России это поняли только на чемпионате мира

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце начался для сборной России неудачно. Соперники давали возможность бороться за медали, но воспользовались ею не россияне, а итальянцы с чехами. Никто из наших биатлонистов не остановился после гонки переж журналистами, чтобы дать комментарии. Ответственность взял на себя главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, который объяснил, почему у команды в смешанной эстафете получилось так, как получилось.

Хованцев также высказался по поводу конфликта Анфисы Резцовой и Мартена Фуркада и в очередной раз посетовал на отсутствие Дмитрия Малышко на чемпионате мира.

Фуркад собирается подать в суд на Резцову. Теперь ей придётся ответить за свои слова? Легендарный француз пообещал, что у двукратной олимпийском чемпионки по биатлону из России будут проблемы из-за её высказываний.

— Анатолий Николаевич, как оцените итоги первой гонки на чемпионате мира?

— У Ирины Старых не получился этап. Три дополнительных – это много. Не было бы их, а это 30 секунд, сами посчитайте. Чехия идеально отстрелялась сегодня и взяла медаль. Мы могли сделать то же самое. И последний круг у Старых не получился, она зависла.



У Елисеева случилось ЧП. За четыре минуты до конца пристрелки у него сломался крючок на локтевом ремне. Пришлось в спешке полностью менять ремень. А это уже не то. Психологически его надорвало. Стрельба лёжа была просто отвратительной. И на последнем круге завис. Медали ушли из-за большого количества дополнительных патронов.



Логинов идеально отработал и стоя, и лёжа. И ногами много отыгрывал, смотрелся очень хорошо. На второй этап выбирали между Юрловой и Мироновой. Мне удалось отстоять Катю, и она сегодня сработала великолепно, на пятёрку.

Россия могла побороться за первую медаль чемпионата мира. Но пришлось опять извиняться Логинов в смешанной эстафете был безупречен, к остальным есть вопросы.

— Президент СБР Владимир Драчёв сказал, что не стоит много ждать от этого чемпионата мира. Как можно это объяснить?

— Я не думаю, что он стелил соломку. Чемпионат мира проходит на большой высоте. Здесь надо быть функционально сильно готовым. Посмотрим, как готов Гараничев ещё.

— Логинов отказался общаться с прессой до конца чемпионата мира…

— Это не говорит о том, что он в обиде на всю прессу. Ему так удобнее и проще. Он это уже делал на прошлом чемпионате мира, и тогда это работало. Не было давления на него.



— После сегодняшний гонки никто из наших биатлонистов не остановился перед прессой. Вы считаете это нормальным?

— Нет, это просто из-за того, что плохо сложилась эстафета. Ребята сильно переживают. Мы переговорим с ними, не переживайте.

Логинов вспомнил, как тащить команду. Лучшая гонка России на чемпионате мира — 2020? Сборная России могла бы побороться за медаль в смешанной эстафете. Но подвела стрельба.

— Глазырина точно не приедет на чемпионат мира?

— Она два раза переболела, высокая температура. Жаль. Мы рассчитывали на неё в эстафете.



— А Ульяна Кайшева?

— Она в заявке на чемпионат мира. Так что если что, она тут рядом. За полтора часа мы её привезём. В заявке также Поршнева ещё, Павловой точно не будет.



— Впервые в истории российского биатлона в составе на чемпионат мира у нас нет ни одного олимпийского чемпиона. О чём это говорит?

— Дело, конечно, ещё и в последней Олимпиаде, где наших было очень мало. К сожалению, Димы Малышко нет в составе. Я рассчитывал, что он побежит в эстафете. Но та принципиальность, которую он проявил, лишила его шансов отобраться в команду. Ему надо было ехать на «Ижевскую винтовку», я пытался его уговорить. А он ни в какую. Он спрашивал, почему не все четверо, не выполнивших критерии, едут в Ижевск.



— Некоторая логика в этом есть. Он ведь не был худшим в команде в общем зачёте.

— Логика есть. Мы дали карт-бланш Латыпову, он был последний по рейтингу в команде. А сейчас факт в том, что мы не можем ничего изменить.



— Не очень понятна всё же ситуация и с Антоном Бабиковым, не так ли?

— Отбор прошёл, и заводить после этого кого-то в состав не совсем правильно. В такой же ситуации можно было завести Малышко. На последнем российском отборе в Ижевске он выступил не так и плохо. Нас с Норицыным уже наказывали за нарушение критериев, когда мы включали Старых в число тех, кто отбирался в Тюмени. Все сильнейшие, которые отобрались, находятся тут.

«Я в бешенстве». Главного борца с допингом Самуэльссона подставили соотечественники? Биатлонист в ярости из-за громких допинг-скандалов в Швеции. Его борьба за чистый спорт оказалась фарсом?

— Самая яркая новость дня – конфликт Мартена Фуркада и Анфисы Резцовой. Что думаете по этому поводу?

— Я не думаю, что Фуркад или кто-то из французов использует запрещённые препараты. Фуркад сказал, что нет даже терапевтических исключений? Значит, он может ответить за свои слова. Я против огульных обвинений. Анфиса Резцова любит громко высказываться и выделяться своим мнением среди остальных. Вот в норвежской команде есть астматики. Перед стартом это видно. У нас таких нет. Но в целом мне не очень хотелось бы это комментировать.



— Сейчас наших тренеров и спортсменов очень много критикуют. Вас что-то из этого обижает и задевает?

— Критика — это нормально. Но когда говорят или пишут неправду — вот это я не люблю.