«Эмоции после медалей могли сыграть негативную роль». Логинов зря стал чемпионом мира?

В мужской индивидуальной гонке все надежды россиян были связаны с Александром Логиновым, который уже выиграл две медали на чемпионате мира в Антхольце и был способен продолжить банкет в индивидуальной гонке. Саша показал отличный ход, однако его подвела стрельба. Пять промахов – это никуда не годится даже с учётом сложного подхода к стрельбищу в Антхольце.

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров при этом не подтвердил факт наличия травмы колена у Логинова, о которой много говорилось в последние дни. По мнению тренера, негативную роль в таком результате Александра мог сыграть эмоциональный фон после двух завоёванных медалей. Видимо, тренер хотел сказать, что после таких успехов россиянину было сложно психологически собраться на оставшиеся гонки мирового первенства. Получается, Логинов зря стал чемпионом мира?

Радуйтесь, недруги! Логинов дрогнул после циничной травли со стороны соперников Лидер сборной России оказался нежелезным и сделал кучу промахов. А ведь Саша снова мог победить!

— Сергей Иванович, за эстафету немного страшно с такими отставаниями ходом у всех кроме Логинова.

— Зря вы такой пессимизм нагоняете. Это всё-таки длинная гонка, 20 км. Это требует особого подхода. Поршнев полностью выполнил программу, в конце даже обогнал Долля. А Долль – это лидер ногами в сборной Германии. Гараничев не справился до конца со стрельбой. Как и девочки вчера. Тоже самое касается и Логинова. Завтра посмотрим Елисеева в супермиксте. У меня большого пессимизма нет ни по поводу классической эстафеты, ни по поводу супермикста.



— Что случилось с Матвеем в гонке преследования?

— У него были проблемы с психологией в этой гонке. В спринте он выглядел неплохо. 12-е место с промахом – достойный результат. По эстафете будем решать. Уверен, что четвёрка будет достойная.



— Но Халили планируете?

— Вот и будем ещё смотреть.



— Выбираете между ним и Гараничевым?

— Не обязательно. Гараничев сегодня неплохо выглядел.



— У Анатолия Хованцева другое мнение по поводу перспектив Гараничева в эстафете…

— Я не говорю на сто процентов, что Гараничев побежит. Смотрите, что может быть по этапам. Халили мы дали возможность пробежать первый этап в Оберхофе, и он неплохо справился. Гараничева мы думали поставить на второй этап. Завтра будем смотреть Елисеева, который тоже готов бегать первый этап.

Российские биатлонисты не попали в топ-10 «индивидуалки». С эстафетой что делать, мужики? Россияне провалили стрельбу в индивидуальной гонке. Все фото, видео и фишки дня — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

— Почему всё-таки Логинова не решили поставить на супермикст?

— Если вы посмотрели бы на тот круг, который будет завтра в супермиксте, это почти равнина. Гараничеву сложно равнину бежать. Саше Логинову тоже. По скорострельности Саня стреляет быстро, но готовиться дольше. И к тому же я допускаю, что у Логинова накопилась усталость. Возможно, эмоциональный подъём мог сыграть негативную роль после его медалей. Ему нужен будет дополнительный отдых. В супермиксте у нас нет положительного опыта, а в классических эстафетах мы создаём конкуренцию. И рассчитываем на медали.



— У Логинова всё же что-то серьёзное с коленом?

— Нет, я вчера как раз застал их разговор с Касперовичем. Он сказал, что у него всё в порядке со здоровьем.