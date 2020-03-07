Россия проиграла медаль на последнем круге. Почти отличная женская эстафета

Женская сборная России вышла на эстафету в Нове-Место под управлением Виталия Норицына. Старшего тренер женской команды, вроде бы, уволили после чемпионата мира в Антхольце, но дали доработать контракт до конца. И есть вероятность, что если россиянки неплохо выступят на последних трёх этапах, Норицыну дадут ещё один шанс.

В этой связи эстафету в Чехии необходимо было провести хорошо. В идеале – попасть на подиум. Это повысило бы репутацию тренера. Для этой цели на дистанцию гонки вышли Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Как и на чемпионате мира, было принято решение поставить лучшую из наших, Юрлову, на первый этап.

Таких гонок в российском биатлоне давно не было! Перед эстафетой остаётся молиться Один россиянин в топ-30. Логинов — 65-й. Сборная России, что случилось?!

Юрлова промахивалась, но бежала как ракета

Екатерина начала не слишком хорошо. Мягко говоря. Катя допустила два промаха на стрельбе из положения лёжа и сразу откатилась за пределы первой дестяки. Хотя отставание не выглядело критичным, было очень тревожно, потому что впереди Юрлову ожидала её «любимая» «стойка». Сколько раз лидер сборной России лишалась шансов на медаль из-за проблем с этим элементом стрельбы.



И на этот раз Кате не удалось отстрелять чисто. Как и на «лёжке», пришлось брать два дополнительных патрона. И вот надо сделать оговорку. На стрельбище был такой сильный ветер, что такая стрельба была чуть ли не идеальной. Мазали очень многие и мазали много.



В итоге Юрлова из второго десятка переместилась на третье место, а в концу этапа вышла на второе, опередив украинку Анастасию Меркушину. Впереди была лишь Лиза Витоцци. А ещё Юрлова показала лучший ход на своём этапе. Да, давненько мы так хорошо не начинали эстафету. Шансы на медаль теперь были более чем реальными.

Нелепый биатлон при пустых трибунах. И кому вообще нужен такой спорт?! Гонка, которой лучше бы не было. Женский спринт на этапе Кубка мира в Чехии превратился в фарс.

Да что такое со стрельбой, Ирина?

Кстати, болельщики, несмотря на все запреты, всё же проникли на трассу в Чехии. Особенно много было украинских болельщиков, но были и российские флаги. И на самой дистанции атмосфера была уже не такой унылой. Тем временем на втором этапе за Россию побежала Ирина Старых. Она любит начинать очень спокойно и разгоняться ближе к финишу. Но здесь пришлось поменять тактику и работать с первых метров, потому что отпускать соперниц из Украины и Франции было нельзя.



Когда спортсменки пришли на стрельбу, ветер утих. Это позволило практически всем лидерам отработать на ноль. В том числе и Старых, которая проигрывала всего 4 секунды лидеру – украинке Джиме. Украина, Франция и России вместе пришли на второй рубеж. Бреза и Старых и покинули рубеж тоже вместе – с одним кругом штрафа!



Ужасная стрельба даже на фоне сильного ветра, который опять задул на рубеже. Зато Джима захватила уверенное лидерство. На последнем круге Старых по традиции была хорошо и отыграла 10 секунд у Джимы. Отставание от лидера составляло 27 секунд. Россия по-прежнему была в борьбе.

«Свою работу я делал честно». Почему уволили тренера женской сборной России по биатлону? Виталий Норицын видел прогресс у российских биатлонисток. Но дальше ему работать не дадут.

Куклина стреляла блестяще. Но что было с лыжами?

На третьем этапе выправлять ситуацию предстояло Ларисе Куклиной. И надо сказать, что после первой стрельбы ей это удавалось прекрасно. Лариса бежала первый круг не слишком быстро, зато очень резво отстреляла без промахов. И переместилась сразу на третье место. К сожалению, на втором круге Куклина сильно сдала и очень много проиграла ходом Валентине Семеренко – не самой быстрой биатлонистке мира, скажем честно. Оставалось рассчитывать на стрельбу.



И Куклина сделала всё отлично! Да, пришлось взять один дополнительный патрон, но быстрая перезарядка позволила минимизировать потерю времени. Россия осталась на третьем месте, но всего в трёх секундах от лидера, которым стала Норвегия. По большому счёту, четыре страны убежали с рубежа вместе – Норвегия, Франция, Россия и Украина. Жаль, но Ларисе не удалось удержаться в группе лидеров на последнем круге. Отставание росло и на передаче эстафеты составило 12 секунд. Было очень похоже на то, что опять в тёплую погоду у сборной России были проблемы с лыжами…

Биатлон. Кубок мира. Мужская эстафета. На что способна Россия без Логинова? LIVE Несмотря на неудачи в личных гонках, шансы на медали в эстафетах у сборной России остаются.

Резцова упустила медаль

На последнем этапе за Россию бежала Кристина Резцова. В 10 с небольшим секундах впереди была тройка лидеров – Франция, Украина, Норвегия. В 20 секундах позади – Германия и Денизе Херманн. И всё. Эти пять сборных должны были разыгрывать медали. Кристина начала очень медленно и было непонятно, проблема ли это с лыжами или просто не лучшая форма спортсменки. На «лёжке» Россию ждало разочарование – Резцова промахнулась первыми двумя выстрелами. Отставание выросло до 35 секунд. Оставалось надеяться на чудо в борьбе за медали.



На «стойке» россиянка управилась двумя дополнительными патронами, что позволило выбраться на третье место. Неужели это медаль? Как бы не так. На последнем круге Резцову обогнали и украинка Пидгрушная, и немка Херманн. Кристина бежала медленно, но в данный момент уровень её готовности не позволял рассчитывать на большее. В любом случае пятое место – неплохой результат. Почти отличная эстафета в исполнении сборной России, которая далеко не всегда в этом сезоне радовала болельщиков борьбой за медали. Так что эту гонку Норицын и его подопечные могут занести себе в плюс.