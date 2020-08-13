Бывшим допингистам запретят работать в спорте. Что теперь будет с российским биатлоном?

В России всё-таки решили бороться с допингом. Согласно заявлению министра спорта Олега Матыцина, рекомендуется отстранять от работы людей, нарушивших антидопинговые правила.



Теперь, если следовать рекомендациям, которые в нашей стране зачастую приравниваются к требованиям, можно полностью закрывать некоторые виды спорта. Под угрозу попадает и самый популярный зимний спорт в стране – биатлон. Его и без того туманные перспективы теперь будут висеть на волоске.

Минспорт рекомендовал лишить профессионального статуса нарушителей антидопинговых правил

«Недопустимое положение дел»

Заявление министра оставляет немало вопросов.



«Минспорт России отмечает, что выявляются случаи, когда дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил спортсмены, тренеры и официальные лица продолжают работать на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта. Министерство спорта считает такое положение дел недопустимым и противоречащим антидопинговой политике в сфере спорта.



При выявлении случаев, когда лица, причастные к нарушению антидопинговых правил, работают на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта, рекомендуется рассмотреть вопрос их профессионального статуса», – говорится в документе.

А деньги будут? Президент Майгуров попробует вытащить российский биатлон из болота Трёхкратного чемпиона мира с небезупречной репутацией избрали на безальтернативной основе.

На самом деле похожую идею пытался продвинуть и бывший министр спорта Павел Колобков несколько лет назад, однако наткнулся на юридические моменты. Внезапно оказалось, что в нашей стране запрет на определённый вид деятельности имеет право накладывать исключительно гражданский суд.



По бывшим допингистам все вопросы решаются в спортивных структурах. Причём порой речь идёт об иностранных организациях вроде CAS. С тех пор ничего не изменилось, поэтому в теории новое-старое предложение Матыцина может столкнуться с теми же юридическими проволочками.

Российский биатлон закроют?

К сожалению, не все правила и не всегда работают. Поэтому если министерство спорта решит не допускать к работе всех, кто когда-либо был связан с допингом, то российский биатлон в принципе можно закрывать. И ещё непонятно, какие должности будут считать «ответственными», а какие – нет. Этим летом президент федерации биатлона Омской области Яна Романова, дисквалифицированная за употребление допинга, получила должность аналитика в сборной России. Достаточно ли это «ответственная» должность, чтобы Яну навсегда лишить возможности работать с национальной командой?



Альбина Ахатова консультирует многих наших биатлонистов и биатлонисток по стрелковой части, помогает с оружием. Попадёт ли её должность в чёрный список? Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Дмитрий Ярошенко не смогут отныне никак быть связаны с биатлоном?

Надуманное обвинение против биатлонистки Зайцевой снято. Теперь суд оправдает россиянку? Адвокат подробно рассказал, как защищают нашу олимпийскую чемпионку.

А лидер сборной России, чемпион мира и главная звезда команды Александр Логинов? Получается, что ему уже сейчас надо думать, чем заниматься после завершения карьеры, потому что шансов остаться в спорте не будет никаких.

Почему новые правила обернутся проблемами

Есть большая вероятность, что эти рекомендации приведут к ещё большим бедам. То же самое было с рекомендациями по борьбе с коронавирусом. Правительство применяло столько противоречивых мер, что народ окончательно запутался и перестал верить всему, в том числе и разумным советам.



Из того заявления, что появилось на сайте Минспорта, не учитываются многие детали. Вспомним дело конькобежца-рекордсмена Павла Кулижникова, который баловался энергетиками в юности и получил дисквалификацию. Можно ли его безобидную в общем-то провинность приравнять условно к переливанию крови? И справедливо ли будет лишать его возможности работать на благо российского спорта? Вопросы, вопросы.

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А ещё имеет место не только моральный, но и юридический аспект. За одно преступление нельзя получать двойное наказание. Тот же Логинов допустил ошибку, «отсидел» свой срок и сейчас соревнуется на абсолютно легальных основаниях. Ольгу Зайцеву опасаются брать в СБР, потому что это может негативно повлиять на репутацию нашего биатлона в мире.

Интересно, будет ли выполняться рекомендация Минспорта и к каким последствиям всё это приведёт.