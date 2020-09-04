«Наш биатлон выиграет от отмены Кубка мира». Международный сезон под угрозой срыва?

Впервые с момента основания Международного союза биатлонистов розыгрыш Кубка мира и Кубка IBU может не состояться. Причина всем известна – пандемия коронавируса.

Руководство IBU осторожно говорит про альтернативные варианты проведения соревнований, но пока это больше похоже на отчаянную попытку сделать вид, что всё под контролем. А реальность такова, что предстоящей зимой мы с большой долей вероятности не увидим сражение Йоханнеса Бё с Александром Логиновым. Хотя в России, похоже, этому даже рады.

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«Пока это всего лишь план»

Международному союзу биатлонистов в последнее время приходится периодически отвечать на многочисленные публикации, где говорится либо об отмене первых этапов Кубка мира, либо вообще об отмене всего сезона. В биатлонных кругах все общаются и отрицать такие варианты даже в IBU не хотят. Все уверены, что мир осенью и зимой сядет на очередной длительный карантин, и в таких условиях проводить международные соревнования, конечно, никто не будет.

«Мы должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего числа переездов. Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований. Другое дело, что всё это пока всего лишь план, поскольку в условиях пандемии мы должны сохранять гибкость», – заявили в IBU.

«Есть смысл перебдеть»

Официальные лица организации на данный момент не могут сказать ничего конкретного, но уже по тональности высказываний ясно, что о полноценном проведении Кубка мира уже не идёт и речи. Спасти бы хоть какие-то этапы и чемпионат мира. И то если сильно повезёт.

А вот в России, судя по всему, не слишком расстроены перспективой отмены международного сезона. Новый глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что в этом случае вся элита нашего биатлона будет соревноваться на Кубке России.

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Двукратный олимпийский чемпион и глава федерации питерского биатлона Дмитрий Васильев уверен, что в условиях новой волны страшного вируса лучше не подвергать здоровье спортсменов повышенному риску.

«Учитывая сложную ситуацию, есть смысл перестраховаться, перебдеть! Может быть, не нужно ехать за границу, не городить этот огород. И в России можно провести хорошее мероприятие. Думаю, и международный союз биатлонистов ещё не до конца определился, потому что статистика по заболеваемости не лучшая в Европе. Будут ли вообще там старты? Я не уверен».

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«Российский биатлон только выиграет»

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко пошёл ещё дальше и выразил уверенность, что наш биатлон станет только сильнее из-за остановки международного спорта.

«Российский биатлон от этого только выиграет, потому что все сильнейшие будут выступать у нас. Это позволит просмотреть весь резерв, который у нас есть. Он даже может в дальнейшем попасть в сборную России.

Появится возможность проявить себя у тех, кто только вышел из юниоров. У них не могло быть возможности в прошлом году проявить себя на чемпионате России, потому что его тоже отменили».

Для большинства российский биатлонистов отмена Кубка мира действительно не будет критичной. Кроме Александра Логинова, который потеряет значительную часть дохода, потому что регулярно финиширует на высоких местах и зарабатывает солидные призовые от IBU. В меньшей степени сетовать на судьбу могут Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова. Для остальных с точки зрения финансов изменится немногое. Регионы не оставят своих спортсменов в беде.

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Какие варианты есть у IBU?

Собственно, в Международном союзе биатлонистов пока окончательно не отвергают даже возможность провести сезон в привычном формате, с переездами и даже зрителями. При этом все понимают, что его осуществление вряд ли возможно. Вариантом основного плана является полноценный календарь, но с ограниченным допуском болельщиков или же вообще без них.

Надо понимать, что IBU не такая уж богатая организация, и она кормится в том числе за счёт продажи билетов. Поэтому проводить гонки без зрителей для неё экономически невыгодно. Продажами телеправ все расходы не покроешь.

Планом «Б» можно считать создание так называемого пузыря по аналогии с НХЛ и НБА, когда все участники соревнований собираются в одном месте и перемещаются исключительно между стадионом и гостиницей. Этот вариант сейчас активно прорабатывается в IBU. Условно в декабре биатлонисты могут собраться в Эстерсунде и провести там все три предновогодних этапа.

В январе будут бежать все гонки в условном Антхольце, а потом проведут чемпионат мира в Поклюке. Совсем уже переездов избежать не получится, но в этом случае они будут сведены к минимуму. Тем более что команды по Европы перемещаются на личном транспорте или арендуют микроавтобусы на команду, избегая таким образом лишних контактов.

Но и этот вариант можно считать очень оптимистичным. Вероятно, что IBU будет вынуждена отменить все этапы до чемпионата мира. Есть маленькая надежда, что ситуация с вирусом хоть как-то нормализуется к февралю 2021 года и тогда удастся провести главный старт сезона. В остальном же болельщикам надо готовится к тому, что привычного нам биатлона в обозримом будущем мы не увидим.