От выдающейся победы до ужасной серии. Неоднозначный год российского биатлона

Середина февраля 2020 года. Антхольц, Италия. Чемпионат мира. Александр Логинов в спринте за 20 минут делает сделает счастливым не только себя, но и всю страну. Про коронавирус тогда слышали только в Китае, мир был здоровым и свободным. Российский биатлон – тоже. Кто бы тогда мог подумать, что совсем скоро всё разрушится и на всей планете в целом, и в российском биатлоне в частности. Пришло время подвести итоги неоднозначного 2020 года в биатлоне.

Александр Логинов – чемпион мира

Начать хочется с приятного. В 2020 году российский биатлонист Александр Логинов стал чемпионом мира, и этого уже не отнять ни у него, ни у нас всех, переживающих за сборную России. Саша в блестящем стиле выиграл спринт на мировом первенстве, отстреляв чисто на обоих рубежах. После той выдающейся победы Логинова атаковали братья Бё, которые не хотели признавать успех россиянина, ранее дисквалифицированного за допинг.

Фото: РИА Новости

Александр держался молодцом, к золоту в спринте добавил бронзу в гонке преследования и был готов стать главной звездой чемпионата мира-2020 в Италии. Он находился в отличной форме и нацеливался соответствующим образом закончить турнир. Так оно и было бы, если бы не вмешались третьи лица.

Всем назло и вопреки! Российский биатлонист Логинов вырвал золото чемпионата мира Ох, уж этот российский спорт! Удивительная победа в самый чёрный для биатлона день.

Грандиозный скандал в Антхольце

В предпоследний день чемпионата мира в 6 утра полиция ворвалась в номер гостиницы, где проживали Александр Логинов и Евгений Гараничев. Они заставили спортсменов сидеть в одних трусах и рылись в личных вещах Логинова, а потом устроили обыск и в личном автомобиле россиянина. Казалось бы, Александр должен был сделать что-то очень серьёзное, чтобы к нему вероломно могла ворваться полиция в день эстафеты.

Но всё оказалось провокацией. Поводом стал запрос антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Сары Фуссек-Хаккарайнен, у которой вызвал подозрение тот факт, что личный тренер Логинова Александр Касперович ходил по стадиону с чужой аккредитацией. Женщина посчитала, что Касперович мог с помощью этой аккредитации проникать в номер спортсмена и передавать тому допинг.



Касперовича даже доставили в отделение полиции, но позже отпустили, потому что никаких доказательств распространения допинга не было. Однако концовка чемпионата мира для



Логинова была полностью испорчена, а с масс-старта, где у него были отличные шансы на медаль, и вовсе пришлось сняться. Такую провокацию тяжело будет забыть.

Полицию на Логинова натравила Фуссек. От неё и раньше страдали российские спортсмены Чиновница IBU по формальному поводу инициировала обыск в сборной России по биатлону. Неужели ей всё сойдёт с рук?

Смена руководства в российском биатлоне

Ещё одним громким событием стал уход Владимира Драчёва с поста президента СБР. Ему вменяли большое количество скандалов, которые то и дело случались вокруг сборной России. Болельщики были не слишком довольны и результатами команды, которые не соответствовали их ожиданиям. Да и обещанных спонсоров Драчёв так и не смог привести с собой, хотя обещал разобраться со всеми долгами. В том числе и перед IBU.

Фото: РИА Новости

Против Драчёва образовалась целая коалиция, и в результате новым руководителем российского биатлона стал Виктор Майгуров. Проблема в том, что у него пока получается не лучше, чем у Драчёва. И делать скидку на коронавирус не стоит, ведь абсолютно все страны столкнулись с ограничениями из-за этой ситуации. В декабре 2019 года при Драчёве сборная России в Хохфильцене взяла четыре медали только на одном этапе Кубка мира, а сейчас антирекордная серия команды без медалей приближается к 40 гонкам подряд.

А деньги будут? Президент Майгуров попробует вытащить российский биатлон из болота Трёхкратного чемпиона мира с небезупречной репутацией избрали на безальтернативной основе.

Конец карьеры Фуркада и Мякяряйнен

Великий француз Мартен Фуркад завершил карьеру в 2020 году. Можно как угодно относиться к нему из-за его, мягко говоря, нелицеприятных высказываний в адрес российских биатлонистов, но глупо не признавать, что это настоящая легенда спорта. Последние несколько сезонов Мартен был уже не тот и побеждал не так часто, как раньше. Но Фуркад всегда останется Фуркадом – пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира.

Фото: РИА Новости

Биатлонной семье также пришлось попрощаться с финской красавицей Кайсой Мякяряйнен – трёхкратной обладательницей Большого хрустального глобуса и чемпионкой мира. Впрочем, и Фуркад, и Мякяряйнен, похоже, выбрали правильный момент для окончания карьеры. С разрастающейся эпидемией коронавируса они успели провести, вероятно, последний в истории нормальный сезон в биатлоне.

В биатлоне не осталось великих. Фуркад поблагодарил россиян и завершил карьеру Шипулина француз тоже назвал великим.

Антирекорд и перчатки Губерниева

Главным героем декабрьских этапов Кубка мира по биатлону стал Дмитрий Губерниев. И это печально. Когда спортивный комментатор привлекает больше внимания, чем вся сборная России, это не лучший знак. Дмитрий съесть собственную перчатку, если женская сборная России в эстафете в Хохфильцене не займёт призовое место. Таким образом Губерниев хотел мотивировать нашу команду на то, чтобы прервать затянувшуюся серию гонок без медалей.



На тот момент антирекорд составлял 30 стартов без подиумов, а на конец 2020 года ужасная серия уже насчитывает 39 гонок. Теперь Губерниев заявил, что съест свой ботинок, если сборная



России по биатлону продлит антирекорд до 50 гонок без медалей. Хочется, чтобы наши биатлонисты в новом году пожалели уже наконец себя, комментаторов и многочисленных болельщиков и принесли нам всем такую необходимую радость