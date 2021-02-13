«Проблемы точно не с головой». Что творится с лидером сборной России Мироновой на ЧМ-2021?

Светлана Миронова приехала на чемпионат мира в Поклюке в качестве лидера сборной России и претендентки на медали. Перед главным турниром сезона показалось, что Светлана настойчиво рвётся в элиту мирового биатлона: на Кубке мира в двух масс-стартах подряд Миронова имела отличные шансы победить, но всегда мешали досадные ошибки на стрельбе.



Эксперты сходились во мнении, что если кто и способен выиграть личную медаль в сборной России, так это Миронова. Но чемпионат мира начался для Светланы просто ужасно – лучшая биатлонистка страны провалила две гонки подряд: сначала смешанную эстафету, зайдя на два штрафных круга, а потом спринт, промахнувшись шесть раз и не попав даже в преследование.



Что творится с лидером сборной России на чемпионате мира – 2021?

Полный провал. Как Казакевич уберегла сборную России от антирекорда на чемпионате мира Миронова стреляла так плохо, что даже в гонку преследования не попала.

«Проблема точно не с головой»

После окончания спринта в Поклюке Светлана честно призналась в интервью «Матч ТВ», что не может объяснить, с чем связано такое начало чемпионата мира для неё. Но заверила болельщиков, что психологических проблем у неё нет.



«Не получилось всё. Начиная с лёжки, заканчивая четырьмя кругами стоя. Никак не могу это прокомментировать, вообще никак. Просто не могу это прокомментировать. Ничего к этому не располагало, всё было в порядке. На протяжении пяти дней всё было не так, как до этого. Возможно, оказали влияние горы, что я нахожусь в таком стрелковом состоянии. Проблема точно не с головой, сто процентов. Я когда работаю стоя, меня просто трясёт, винтовка не останавливается в мишени. Я ничего не могу с этим сделать».

Миронова в эстафете – за и против

С учётом того, что Светлана пропустит гонку преследования, возникает вопрос, а как теперь проверить состояние нашего лидера перед главной гонкой турнира для России. Все же ведь понимают, что именно в эстафете будет главный шанс на медаль у девушек.



По сути, посмотреть на Миронову можно было бы в индивидуальной гонке, но там наверняка побегут Лариса Куклина и Татьяна Акимова, которых также необходимо проверить перед эстафетой. На два других места будут претендовать Павлова, Кайшева, Казакевич и, собственно, Миронова. И совершенно не факт, что тренеры выберут Светлану.



Так что же будет в эстафете? Кого ставить? Неужели главная гонка сезона пройдёт без участия нашей лучшей биатлонистки в общем зачёте Кубка мира? Аргументы «против» Светланы очевидны – слабая стрельба и уже не одна заваленная эстафета.

Но и аргументы «за» тоже весомые. Всё-таки Миронова была важным звеном сразу двух победных эстафет этого сезона – смешанной в Оберхофе и классической в Антхольце. Причём в обеих гонках её вклад был существенным. Не признавать этого просто глупо. По скорости в спринте в Поклюке Светлана всё равно была лучшей из россиянок с большим отрывом.



Она способна быстро передвигаться по трассе, а в эстафетах всё-таки есть дополнительные патроны, которые облегчают жизнь быстрым, но не слишком метким спортсменам. Следующие гонки, конечно, прояснят картину, так что сейчас ещё рано списывать Миронову со счетов.

«Спокойно это переживу». Миронова опять начудила в стрельбе — раньше столько не мазала Женский спринт на чемпионате мира принёс российским болельщикам только разочарование.

«Спокойно это переживу»

Хочется надеяться, что в интервью после гонки Светлана говорила абсолютно искренне и действительно не загоняет себя в угол с точки зрения психологии. Если это так, и она возьмёт себя в руки, то вторая половина турнира всё ещё может стать для неё успешной.



«Как быть? Не знаю, тренеры решат, как быть, что делать, что будет дальше. Я в этом сезоне очень спокойно отношусь к своим поражениям. Спокойно это переживу и не загоню себя в угол, у меня голова работает абсолютно по-другому. Не получилось сегодня – получится, завтра. Не завтра – значит, через неделю, через месяц и так далее».