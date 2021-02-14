«Одни тренеры болваны, да?» Тренер сборной России по биатлону прямо ответил критикам

Первая неделя чемпионата мира по биатлону уже осталась позади, а у российских болельщиков по-прежнему нет никаких поводов для радости. И речь даже не о завоевании медалей, а хотя бы о борьбе за них: в пяти гонках наши спортсмены ни разу всерьёз не претендовали на пьедестал.

Разумеется, на сборную России, которая и так выступает под большим давлением, без флага и гимна, обрушилась новая волна критики. Некоторые эксперты высказали предположение, что команда неправильно провела подготовку к чемпионату мира, поэтому не может добиться высоких результатов. Так, например, высказался экс-главный тренер сборной Анатолий Хованцев:



«Всё плохо. Главная проблема – нужно было проводить сбор в Антхольце, а потом ехать жить внизу. А снизу – подниматься, как все сборные делают. Это неправильно, у нас были всегда хорошие результаты, когда мы жили внизу. Я не про свою работу сейчас говорю, а про историю российской команды. Дальше может быть ещё больше проблем. Первые старты – не показатель, потом восстановление будет ещё более неэффективным, чем сейчас».

Единственная надежда сборной России – дебютантка Казакевич. А команду вообще готовили? Ирина впервые приехала на чемпионат мира, но пока только она не проваливается. Что не так с нашей командой?

Члены тренерского штаба сборной России на старте чемпионата мира с высказываниями были очень осторожны. Оно и понятно: для них всё как в американских фильмах – «любое слово может быть использовано против вас». Но после очередной неудачи главный тренер сборной России Валерий Польховский решил ответить критикам команды прямо и аргументированно.



«Скажу, что мы идём своим путём, и ряд команд идёт этим направлением вместе с нами. Думаю, что эти люди, которые много говорят, не знают, где команды проводят тренировки. Спасибо за такое пристальное внимание, за нами следят, а это хорошо. Значит, команда кого-то интересует.



Белорусы жили наверху, сборная Украины тоже как жила, так там и живёт. Также там живут норвежцы, они в гостинице, где располагаются наши девочки, но они провели сбор на 1400 метров в Обертиллиахе, потом приехали сюда на эту же высоту. В чём проблема, если мы так и остались здесь? Прежде, чем делать выводы, надо сделать сравнительный анализ.

Главный русофоб мирового биатлона играючи разобрался с Бё! Наши могут только позавидовать Мольбы биатлонным богам не помогли. Чуда не случилось. У России по-прежнему ноль медалей на чемпионате мира.

Сейчас все настроены на работу, понятно, что переживают тренеры, переживают спортсмены. Ну, разберёмся. Здесь комплексная причина, которую необходимо посмотреть.



Порядка 16 дней мы имели возможность тестировать трассу, а это никому не интересно. Вот что ещё хотел сказать: места обычно бронируются за год. Говорят, что можно было поселиться в городе Бледе – он внизу, а подниматься на тренировки нужно наверх. А, между прочим, это 93 поворота по серпантину, более 20 км в дороге каждый день. И почему-то об этом никто не говорит, одни тренеры болваны, да? Где тогда эти умные?" – приводит слова Польховского РИА «Новости».



Польховский абсолютно точно прав в одном: только тренерский штаб решает, где и как команда должна готовиться к главному старту сезона. Но не стоит забывать и о том, что мерилом успешности этой подготовки является результат. А результата у сборной России на данный момент нет.

Полный провал. Как Казакевич уберегла сборную России от антирекорда на чемпионате мира Миронова стреляла так плохо, что даже в гонку преследования не попала.

Есть и ещё один тревожный факт. Если Польховский настаивает на том, что всё было сделано верно (а так ли это – можно будет понять лишь по окончании всего турнира), то старший тренер женской сборной Михаил Шашилов уже признал, что вина за слабые результаты российских спортсменок в стартовых гонках лежит на тренерском штабе и на нём лично.



«Постараемся исправить ситуацию. Надо просто разговаривать с людьми, спортсмены же люди, вы говорите, что от разговоров быстрее не побежишь. Почему? Если человек будет себя адаптировать к своей тренировочной программе, к чему они готовы, то почему нет? Они же на тренировках нормально стреляют, нормально бегут. Не знаю, всё же было. Но, конечно, в этом большая доля нашей вины, я этого не отрицаю. Где-то мы ошиблись, где-то спортсмены недооценили себя, но доля вины на нас большая. Конечно, я ожидал, что будет лучше. Большая вина на мне, больше ничего не могу сказать", – приводит слова Шашилова ТАСС.

«Проблемы точно не с головой». Что творится с лидером сборной России Мироновой на ЧМ-2021? Лучшая биатлонистка страны провалила две гонки подряд. А что будет в эстафете?

Очень хочется верить, что это не попытка выбросить белый флаг посреди главного турнира года.



Очень хочется надеяться, что сборная России всё-таки ещё поборется за высокие места.