Тренеры неожиданно поставили Миронову финишёром в эстафете. Получилось не очень здорово

Хотя и провальный результат чемпионата мира наши девушки не повторили.

Российские эксперименты

Через полторы недели после завершения чемпионата мира в Словении большой биатлон вернулся с этапом Кубка мира в Чехии. Программа этапа – необычная: первые гонки – эстафеты, причём последние в сезоне. Последний шанс либо рвануться вперёд в борьбе за Малый хрустальный глобус. Либо, как в случае сборной России, шанс доказать что-то себе и болельщикам.

«Так стрелять непозволительно». Россия имела шансы на медаль в эстафете, но всё упустила Российские биатлонистки использовали 11 дополнительных патронов и сами лишили себя борьбы за пьедестал.

В Нове-Место тренеры сборной России пошли на масштабные эксперименты. Переместили Кайшеву с последнего этапа на первый, Миронову неожиданно решили попробовать финишёром, а Казакевич и Куклиной дали возможность проявить себя на втором и третьем этапах. Сохранять расстановку образца чемпионата мира смысла не было – там-то было провальное 11-е место.



Но перестановки ощутимого прогресса не принесли. Хотя соперницы давали шансы.

Три лишних выстрела

На первом круге и первом огневом рубеже сенсаций не случилось. Лидерство американки Данкли и Кадуриш из Швейцарии – это, конечно, было необычно, но недолго. Из лидеров никто не «застреливался», избежала этой участи и сборная России. Ульяна Кайшева отработала первый рубеж «из шести» и держалась примерно в 12-15 секундах от лидеров. Старалась не отставать.

«У нас на чемпионате мира команды не было». Губерниев нашёл причины неудач сборной России А ещё Дмитрий отверг идею приглашения Мартена Фуркада в Россию. Нашей биатлонной команде француз не подходит.

На «стойке» Ульяна допустила два промаха, потеряла порядка десяти секунд, но всего одну позицию – опустилась на 11-е место. Впрочем, на третьем круге россиянка даже немного отыграла ходом: Ирина Казакевич получила эстафету восьмой, в 18 секундах от лидирующей Норвегии.

Опять минута

Казакевич на своём первом круге чуть отстала от ведущей семёрки. Навёрстывать надо было на стрельбе, и у Ирины получилось бы, если бы она не промахнулась пятым выстрелом. Россиянка быстро перезарядилась, но осталась в тех же десяти секундах от ведущей группы.



В лидерах шли восемь сборных: Норвегия, Швейцария, Беларусь, Франция, Австрия, Украина, США и Канада. Рядом с Казакевич со стрельбища ушли Ханна Эберг и Доротея Вирер, и совсем плохи дела были у немок: Хинц проигрывала уже больше минуты – и это без штрафных кругов!

«Даже выходить на старт не хочется». Павлова не сдержала эмоций после провала в эстафете Евгения в микст-зоне с трудом сдерживала слёзы. Тренер женской сборной в свою очередь сказал, что надо больше работать.

Увы, но и сама Казакевич вскоре отдалилась от Тириль Экхофф на минуту. Ирина использовала все дополнительные патроны и отступила на десятое место. Борьба за медали закончилась.

Всё перевернулось!

На вторую передачу эстафеты первой пришла Экхофф, за ней – Бреза, потом – Джима и Алимбекова. Между ними были разрывы по 8-10 секунд. Казакевич за свой третий круг проиграла около 10 секунд. Казалось, что Россию в этой гонке уже ничего на спасёт.



Но на «лёжке» третьего этапа случился стрелковый кошмар. Франция и Украина при полном штиле отправились на штрафной круг. А Сола из Беларуси еле-еле отстреляла из восьми. Это было на руку и норвежке Льен, оторвавшейся ото всех соперниц на полминуты, и американке Иган, ворвавшейся топ-3, и россиянке Куклиной – она стала шестой, в 30 секундах от третьего места.

Кошмар. Женская сборная России повторила худший результат в истории чемпионатов мира Даже без штрафного круга наша команда была бы очень и очень далеко.

На «стойке» всё пошло ещё лучше: Куклина опять была великолепна и переместилась уже на пятое место – до виртуального пьедестала, который занимали Швеция, Италия и США, было всего 15 секунд. Где Норвегия? На штрафном круге! Льен стреляла долго, но одну мишень не закрыла.

Беларусь могла вырвать золото

Жаль, конечно, что со скоростью у Куклиной было всё не так хорошо, как со стрельбой, но шансы побороться за медаль у Мироновой были. Однако тройка лидеров – Эберг, Каррара, Кручинкина – обошлась почти без дополнительных патронов на «лёжке» и ото всех оторвалась. Миронова же допустила два промаха. Россия была шестой, но по секундам – уже далеко от первых мест.

На заключительной стрельбе финишёры затряслись. Кручинкина и Эберг вдвоём повели борьбу за золото, а у той же Каррары возникли серьёзные проблемы. Если бы Миронова стреляла точно, то могла бы включиться в борьбу с США, Италией и Францией за бронзу, но, увы, – два промаха.

Беларусь всё-таки проиграла Швеции битву за золото на последних метрах. Бронзу вырвала Франция. Россия же финишировала на восьмом месте (но поднялась на седьмую строчку после дисквалификации украинок) – вновь подвела стрельба. Да, у многих сборных были штрафные круги, но 11 промахов в штиль – это не очень здорово.

А вот итоговая схватка за Глобус получилась очень драматичной. Лидировавшие в зачёте немки стали 12-ми и не добавили себе очков в зачёт. А шведки за счёт победы с немками сравнялись и по дополнительным показателям их обошли. Вот так рывок в последней гонке! Россия – шестая.