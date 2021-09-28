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Главные события летнего чемпионата России по биатлону — 2021: скорость Латыпова, отсутствие Логинова, болезнь Гараничева

«Латыпов всё сделал, а мы балласт». Главные итоги летнего чемпионата России по биатлону
Андрей Шитихин
Итоги летнего чемпионата России по биатлону
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Российские биатлонисты проходили предсезонную проверку в Тюмени: Латыпов удивил скоростью, Гараничев заболел, а Логинов и вовсе уехал.

Летний чемпионат России по биатлону в Тюмени стал большой проверкой для биатлонистов, итогом подготовки длиной в несколько месяцев. Главный старт летнего сезона пропустили спортсмены, которые уже включены в состав на первые этапы Кубка мира. Но и без них гонки получились интересными. Не обошлось без скандалов, громких слов и ярких возвращений.

Скорость Латыпова

Пожалуй, самым ярким на чемпионате России было выступление лидера национальной команды Эдуарда Латыпова. В спринтерской гонке он обыграл всех даже с двумя промахами, а в эстафете бежал за сборную Башкортостана на последнем этапе и вытащил команду с девятого места на второе, отыграв у лидера более минуты. В индивидуальной гонке Латыпов выступил неудачно, допустив четыре промаха, но это вполне объяснимо – на сборе в Сочи он подхватил энтеровирус и после приезда в Тюмень бежал в состоянии, далёком от оптимального.

После спринта старший тренер сборной России Юрий Каминский заметил, что Латыпов провёл «идеальную гонку», даже несмотря на промахи. «Он показал, как должны бежать лидеры. Я абсолютно доволен тем, что показал Эдик на дистанции», – подчеркнул Каминский.

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В эстафете, как сказал уже сам Латыпов, он не играл ни в какие тактические игры, а с самого старта, исходя из текущего положения своей команды, рванул вдогонку. В безнадёжной ситуации. И превратил девятое место в серебро. Похоже, с четвёртым этапом в эстафете тренерам национальной команды уже ничего придумывать не надо – Латыпов в каждой гонке независимо от её статуса доказывает, что готов совершать невозможное.

Когда команду Башкортостана все поздравляли с призовым местом, бежавшие на первом и третьем этапе Валентин Михайлов и Александр Бабчин чуть ли не в один голос сказали: «Латыпова поздравляйте, он всё сделал, а мы просто балласт».

Отсутствие Логинова, Гараничева и Халили

Латыпов – безоговорочный лидер. А где остальные? На чемпионате России не бежали Александр Логинов, Евгений Гараничев и Карим Халили, что вызвало много вопросов в духе – опять те, кто попал в команду без отбора, игнорируют официальный старт?

Относительные вопросы вызывает только отсутствие Логинова. Он уехал из Тюмени перед самым стартом чемпионата страны, объяснив это скорым прибавлением в семействе. На момент окончания соревнований в командном чатике Александра пока никто не поздравлял. Видимо, пока ещё не с чем.

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Гараничев и Халили в Тюмени были и тренировались по своему плану. Оба с признаками простуды, говорили в нос. У обоих и температура поднималась. Бежать в таком состоянии, конечно, невозможно. «Я заболел, как раз набрав хорошую форму ещё на сборе в Тюмени. К чемпионату России почти поправился, но рисковать не стал, сейчас бы только хуже стало. Мы всё же к зимнему сезону готовимся», – объяснил Гараничев.

Дебютант-снайпер и дебютант-бегун

Отлично проявили себя на глазах тренеров сборной вчерашние юниоры Даниил Серохвостов и Денис Таштимеров, которые впервые начали сезон в составе основной команды.

Серохвостов, всегда выделявшийся скоростью, в этом компоненте уступил только Латыпову. Но он и на рубеже выглядел достойно, став вторым в спринте. А Таштимеров вообще продемонстрировал феноменально быструю и почти безупречную стрельбу. Он стал третьим и в индивидуальной гонке, и в спринте, а в эстафете на первом этапе зарубился с Матвеем Елисеевым, пройдя свой этап с лучшим временем.

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Интересно, что Серохвостов и Таштимеров работают в разных группах: Даниил — у Юрия Каминского, Денис — у Сергея Башкирова. И оба, кажется, гарантировали себе место в Кубке IBU без всякого отбора. Хотя, возможно, стоит попробовать этих парней и на Кубке мира.

«Да она бежит как мужик!»

В женской части соревнований интересно было посмотреть на возвращение на официальные российские старты Маргариты Васильевой и Кристины Резцовой. Одна пропустила сезон из-за трёх флажков и глупой дисквалификации, а вторая стала мамой.

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Васильева, честно говоря, не впечатлила. Она и на летнем чемпионате мира в Нове-Место выглядела средне, а на чемпионате России – ещё хуже. Особенно в стрельбе, которая у Маргариты совершенно не пошла. В эстафете, например, она бежала четвёртый этап за команду Красноярского края и на заключительную стрельбу прибежала третьей. А ушла на дистанцию после трёх штрафных кругов без малейших шансов на медали.

Резцова как раз предстала в отличной форме. При этом к сезону она готовилась самостоятельно, даже без тренера по стрельбе. «Папа ко мне приезжал один раз, но этого явно недостаточно. Как и в целом стрелковой работы», — призналась Кристина. Пять промахов в «индивидуалке» не помешали ей забежать в топ-6 с лучшей скоростью, в спринте она стреляла безупречно и стала второй вслед за Ириной Казакевич, а в эстафете помогла своей команде завоевать серебро.

«Конечно, ещё есть куда прибавлять, ведь это только промежуточный этап подготовки», — отметила молодая мама. Такое выступление не могло остаться незамеченным старшим тренером сборной России Михаилом Шашиловым. Он сказал, что рассматривает Резцову как кандидата в основную команду, но начать ей в любом случае придётся с Кубка IBU, поскольку у Кристины из-за декретного отпуска нет необходимых рейтинговых очков для выступления на Кубке мира.

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По скорости Резцова проиграла только Казакевич. Ирина вообще показала, что сейчас по этому компоненту ей нет равных в России. Во время спринта в тренерской зоне слышалось: «Да она бежит как мужик, все движения мужские, вот где здоровья вагон!» Казакевич сделала два промаха, но скорость помогла ей победить. Как Латыпову в мужском спринте.

Неподанные руки и громкие споры

Были на чемпионате страны и скандальные ситуации.

Например, на тренерском совете во время обсуждения критериев отбора в женскую команду на первые этапы Кубка мира. Михаил Шашилов заявил, что отбираться в команду через контрольные старты будет только одна спортсменка, а пятерых он назовёт сам вне зависимости от всех критериев. С этим предложением не согласились представители некоторых регионов. В итоге разговор шёл на повышенных тонах, но предложение старшего тренера всё-таки было принято.

Шашилов отказался назвать пятёрку «неприкасаемых», но подчеркнул, что сделает свой выбор исходя из формы спортсменок в ноябре, а не в третьей декаде сентября.

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Обсуждались и слова Матвея Елисеева в адрес старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского. Спортсмен, которого тренер исключил из своей группы, теперь тренируется вместе с Сергеем Башкировым. Елисеев сказал, что Каминский с ним теперь не здоровается, а сам он ему руки не подаст. При этом старший тренер включил Матвея в состав команды на предновогодние этапы Кубка мира без всякого отбора. Оба потом сказали, что общаться в сборной на Кубке мира будут так же, как и в прошлом году – через другого тренера.

Чемпионат завершён. Впереди отборочные старты. Правда, биться на них спортсмены будут за минимальное количество вакансий в главную команду.

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