Латыпов – мощь! Одержал пять побед подряд и добыл трофей, которого никогда не будет у Бё

Пока Йоханнес Бё освобождает на полке с наградами место под четвёртый Большой хрустальный глобус, Эдуард Латыпов завоёвывает трофей, которого у норвежца никогда не будет. Собственно, пока его ни у кого и не было. Как вы поняли, речь про Кубок Содружества, первый розыгрыш которого подходит к своему завершению. И Латыпов выиграл свой Глобус за день до его конца.
Латыпов на заключительных этапах российско-белорусского турнира показывает свою мощь и закрепляется в статусе лидера отечественного биатлона. На пятом этапе в Раубичах Эдуард выиграл три гонки подряд, а на шестом, в Тюмени продолжил свою победную серию, став лучшим в спринте и пасьюте.
Гонка преследования для Латыпова прошла максимально спокойно. Он имел около полуминуты преимущества на старте, и за всю гонку соперники к нему почти не приближались. Эдуард давал шансы: и по дистанции шёл не торопясь, и ошибки на огневых рубежах допускал, но никто ими воспользоваться так и не смог. Ближе всех был Серохвостов, но и он на рубежах был не идеален.
Латыпов в Тюмени как Йоханнес Бё в Нове-Место. Вроде бы и чувствует себя не идеально, но догнать его всё равно никто не может. Понятно, что в обоих случаях и конкуренты могли бы быть порасторопнее, но и лидер силён.
Увы, на финальном этапе Кубка Содружества не хватило яркой конкуренции. Участие того же Смольского добавило бы гонкам градуса и интриги. Но из-за болезней сразу три претендента на лидерство пропускают гонки в Тюмени, поэтому и битва за главный приз получилась немного смазанной.
Перед двумя заключительными гонками Латыпов выигрывал у ближайшего реального конкурента почти 200 баллов. После пасьюта – ещё больше.
«Конечно, завоевание Кубка Содружества добавляет радости. Одна цель выполнена на сезон, работаем над следующей», – довольно сдержанно отреагировал Латыпов на новость о том, что он точно будет первым.
Впрочем, может быть, эмоции будут чуть ярче уже в воскресенье, когда Латыпов получит в свои руки уникальный трофей. Да, это, конечно, в определённом смысле утешение для биатлонистов из России и Беларуси и точно не равноценная замена Кубку мира. Но это лучший результат, которого можно достичь в текущих условиях. А других у наших биатлонистов просто нет.
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