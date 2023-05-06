«Это худшее решение, которое я принимала». Почему Россию не возвращают в мировой биатлон

Глава комиссии спортсменов американка Клэр Иган объяснила, по какой причине российские биатлонисты не могут выступать на Кубке мира.

Уже больше года российские биатлонисты лишены возможности выступать на Кубке мира и других крупных международных стартах. И это несмотря на то, что МОК ещё в марте 2023-го рекомендовал допустить наших спортсменов до соревнований при соблюдении некоторых условий. IBU на такой шаг пока пойти не готов. Это подтверждает и глава комиссии спортсменов Клэр Иган.

Похоже, что света в конце тоннеля для российских биатлонистов не видно.

«Это худшее решение»

Известная американская биатлонистка Клэр Иган завершила карьеру в прошлом году, но продолжает заниматься делами Международного союза биатлонистов. В частности, она возглавляет комиссию спортсменов IBU, а значит, является голосом всех биатлонистов в исполнительный комитет организации, может принимать участие в решениях. В том числе в решении об отстранении российских и белорусских спортсменов.

Бывшая спортсменка рассказала, каково ей было, когда она в составе исполкома принимала решение об отстранении в один из февральских вечеров 2022 года:

«Дискуссия по этому вопросу вызвала у меня слёзы. На данный момент это худшее решение, которое я вынуждена была принять. Это точно не то решение, которое я и другие члены комиссии спортсменов приняли легко. Это было очень серьёзно и тяжело для нас. Каждый из нас хотел избежать бана спортсменов любым возможным способом. Однако, когда Международный олимпийский комитет рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить всех российских и белорусских спортсменов для безопасности участников и справедливости соревнований, мы поняли, что бан необходим».

Ситуация могла измениться в сентябре, когда проходил конгресс исполкома IBU. Однако и тогда голосование не привело к положительному решению. Из 41 члена заседания подавляющее большинство – 40 человек – проголосовали за сохранение отстранения российских и белорусских спортсменов.

«Мы в IBU имеем чёткую позицию по этому вопросу»

После объявления обновлённых рекомендаций Международного олимпийского комитета, уже в апреле 2023 года, Иган вместе с другими членами комиссии, в которую входят Ингрид Тандреволд, Себастиан Самуэльссон и Йоханнес Кюн, провели опрос действующих спортсменов на предмет возможности возвращения на международные старты россиян и белорусов.

«Мы проводили опрос в апреле, в котором пригласили принять участие всех действующих спортсменов. Этот опрос анонимный. Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают отстранение. Моя роль — представлять мнение большинства спортсменов. И мы в IBU имеем чёткую позицию в этом вопросе».

Американка считает, что продление отстранения спортсменов оправданно и по сей день ради безопасности участников и сохранения соревнований:

«Вы можете сейчас наблюдать доказательства этой необходимости. Когда некоторые спортивные федерации приняли другое решение и российские и белорусские спортсмены были приглашены на соревнования. Правительства стран начали отменять эти соревнования. То есть эти турниры просто не проводятся. Если мы хотим, чтобы соревнования продолжались для всех других спортсменов, то необходимо сейчас исключить россиян и белорусов. Мне не нравится это решение. Но думаю, что по-другому никак».

Клэр Иган также прокомментировала заявление Мартена Фуркада, который встал на сторону россиян и требует разделять спорт и политику.

«Мартен больше не входит в комитет спортсменов IBU. Он является представителем в комиссии спортсменов МОК. Поэтому нормально, что у него другой взгляд на ситуацию. Согласна с ним, что было бы великолепно, если бы все спортсмены соревновались вместе. Но у нас есть чёткая позиция спортсменов IBU и решение конгресса IBU, которое не изменится, пока не изменится ситуация на Украине», – заключила Клэр Иган.

«Они снова станут частью биатлонной семьи»

Когда требования IBU будут соблюдены, то, как утверждает Иган, для россиян и белорусов постараются создать необходимые условия для комфортного возвращения на международную арену.

«Они снова станут частью биатлонной семьи. Когда отстранение закончится и российские спортсмены смогут вернуться, я думаю, что очень-очень важно, чтобы мы создали инклюзивную доброжелательную среду для них. Однако нужно понимать, что украинским спортсменам, которые физически прочувствовали этот конфликт, вероятно, будет сложно снова объединиться с российскими и белорусскими биатлонистами. Мы должны затратить все свои ресурсы, чтобы быть уверенными, что все в безопасности и уважают всех своих соперников. Это очень-очень-очень важно», – заметила Иган.

Глава комиссии спортсменов утверждает, что на Кубке мира много и постоянно думают о российских и белорусских коллегах. Биатлонисты хотели бы, чтобы все имели возможность выступать на самом высоком уровне, однако без изменения политической ситуации невозможно изменить решение IBU.

Это означает лишь одно – с распростёртыми объятиями на международной арене наших спортсменов пока не ждут. В ближайшей перспективе мы продолжим соревноваться только на внутренних стартах.