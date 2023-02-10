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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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Чемпионат мира по биатлону 2023 — онлайн-трансляция женского спринта 10 февраля на ЧМ-2023

Чемпионат мира по биатлону — 2023. Горячая схватка за первое личное золото! LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
,
ЧМ-2023, Марте Рёйселанд
Комментарии
Девушки сражаются за победу в спринте. Онлайн-трансляция гонки на «Чемпионате».
Расписание чемпионата мира - 2023 по биатлону
Медальный зачёт ЧМ-2023 по биатлону

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В пятницу, 10 февраля, будет разыгран второй комплект наград турнира: девушки будут биться за медали в спринте на 7,5 км.

Женский биатлон в текущем сезоне куда более разнообразен и непредсказуем, чем мужской, где норвежец Йоханнес Бё штампует победу за победой. В декабре и январе на Кубке мира было пять спринтерских гонок, и у всех разные победительницы. Что ещё интереснее, француженка Жулия Симон, возглавляющая общий зачёт Кубка, пока не выиграла ни разу. Может, она копит силы на чемпионат мира?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского спринта и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Live Татьяна Постникова

Тириль Экхофф – не единственная звезда, пропускающая чемпионат мира-2023. Кто ещё из известных спортсменов не поехал на турнир в Оберхофе – читайте в нашем материале.

«Это стало для меня шоком». Кого из звёзд биатлона не взяли на чемпионат мира – 2023 «Это стало для меня шоком». Кого из звёзд биатлона не взяли на чемпионат мира – 2023
12:11 Татьяна Постникова

На предыдущем ЧМ-2021 победительницей в спринте стала Тириль Экхофф. Серебро тогда завоевала Анаис Шевалье-Буше, а бронзу – Анна Сола. Из этой троицы на турнире в Оберхофе будет лишь француженка. Белоруска не допущена до международных стартов и сейчас занимается недавно родившимся ребёнком, а норвежка решила пропустить сезон из-за проблем со здоровьем.

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Женщины. 7.5 км Спринт
13 февраля 2021, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
21:18.7
2
Анаис Шевалье-Буше
Франция
+12.0
3
Анна Сола
Беларусь
+14.4
12:04 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на чемпионате мира в Оберхофе нас ждёт женский спринт. Гонка стартует в 16:30 по московскому времени. Будет интересно!

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