Чемпионат мира по биатлону — 2023. Горячая схватка за первое личное золото! LIVE

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В пятницу, 10 февраля, будет разыгран второй комплект наград турнира: девушки будут биться за медали в спринте на 7,5 км.
Женский биатлон в текущем сезоне куда более разнообразен и непредсказуем, чем мужской, где норвежец Йоханнес Бё штампует победу за победой. В декабре и январе на Кубке мира было пять спринтерских гонок, и у всех разные победительницы. Что ещё интереснее, француженка Жулия Симон, возглавляющая общий зачёт Кубка, пока не выиграла ни разу. Может, она копит силы на чемпионат мира?
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского спринта и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!
Тириль Экхофф – не единственная звезда, пропускающая чемпионат мира-2023. Кто ещё из известных спортсменов не поехал на турнир в Оберхофе – читайте в нашем материале.
На предыдущем ЧМ-2021 победительницей в спринте стала Тириль Экхофф. Серебро тогда завоевала Анаис Шевалье-Буше, а бронзу – Анна Сола. Из этой троицы на турнире в Оберхофе будет лишь француженка. Белоруска не допущена до международных стартов и сейчас занимается недавно родившимся ребёнком, а норвежка решила пропустить сезон из-за проблем со здоровьем.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на чемпионате мира в Оберхофе нас ждёт женский спринт. Гонка стартует в 16:30 по московскому времени. Будет интересно!
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