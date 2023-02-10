Чемпионат мира по биатлону — 2023. Горячая схватка за первое личное золото! LIVE

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В пятницу, 10 февраля, будет разыгран второй комплект наград турнира: девушки будут биться за медали в спринте на 7,5 км.

Женский биатлон в текущем сезоне куда более разнообразен и непредсказуем, чем мужской, где норвежец Йоханнес Бё штампует победу за победой. В декабре и январе на Кубке мира было пять спринтерских гонок, и у всех разные победительницы. Что ещё интереснее, француженка Жулия Симон, возглавляющая общий зачёт Кубка, пока не выиграла ни разу. Может, она копит силы на чемпионат мира?



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