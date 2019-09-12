Шипулин стал депутатом Госдумы, выиграв выборы в Свердловской области
Центральная избирательная комиссия России опубликовала результаты довыборов депутатов Госдумы в Свердловской области после обработки 100% протоколов. Сообщается, что уверенную победу одержал бывший биатлонист, кандидат от партии «Единая Россия» Антон Шипулин.
По данным ЦИК, итоговый результат Шипулина составляет 41,59% голосов. На втором месте расположился кандидат от партии «Справедливая Россия» (24,03%), третий — кандидат от КПРФ Габбас Даутов (13,81%).
Напомним, Антон Шипулин завершил профессиональные выступления в прошлом году. 32-летний уроженец Тюмени является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2010 в эстафете и чемпионом мира — 2017 в эстафете.
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