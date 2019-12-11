Объявлен состав сборной Украины на этап Кубка мира в Хохфильцене

Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на второй этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Хохфильцене (Австрия) 13 декабря.



В заявку женской сборной включены Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная, сообщает Biathlon.com.ua.

В состав мужской команды на этап в Хохфильцене вошли Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Артём Тищенко, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко.

Второй этап Кубка мира по биатлону завершится 15 декабря. По итогам стартового этапа, который прошёл в Эстерсунде (Швеция), женская сборная Украины в Кубке наций занимает девятое место, мужская — седьмое. В личном зачёте лучшая из украинок, Юлия Джима, идёт 14-й. В общем зачёте у мужчин Дмитрий Пидручный располагается на 30-й позиции.



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