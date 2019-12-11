Объявлен состав сборной Украины на этап Кубка мира в Хохфильцене

Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на второй этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Хохфильцене (Австрия) 13 декабря.
В заявку женской сборной включены Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная, сообщает Biathlon.com.ua.
В состав мужской команды на этап в Хохфильцене вошли Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Артём Тищенко, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко.
Второй этап Кубка мира по биатлону завершится 15 декабря. По итогам стартового этапа, который прошёл в Эстерсунде (Швеция), женская сборная Украины в Кубке наций занимает девятое место, мужская — седьмое. В личном зачёте лучшая из украинок, Юлия Джима, идёт 14-й. В общем зачёте у мужчин Дмитрий Пидручный располагается на 30-й позиции.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
- 11 декабря 2019
-
12:30
-
12:19
-
11:56
-
09:32
- 10 декабря 2019
-
21:41
-
17:21
-
00:33
- 9 декабря 2019
-
19:27
-
16:04
-
15:21
-
15:01
-
11:47
-
10:49
-
10:29
-
10:10
-
09:37
-
09:27
- 8 декабря 2019
-
20:19
-
19:47
-
19:40
-
19:10
-
18:45
-
18:43
-
18:17Воронина: удалось отстрелять кое-как Эксклюзив
-
16:52
-
15:45
-
11:35
-
10:27
-
09:59
-
09:34
-
01:06
-
00:54
- 7 декабря 2019
-
23:51
-
22:14
-
21:51