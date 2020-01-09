Миронова: на дистанции в Оберхофе было очень сложно

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где она финишировала 19-й, допустив два промаха.

«Для сегодняшней гонки стартовать первой было неплохо. Здесь опасный спуск, и если бы был народ, то, наверное, мешались бы. Не знаю, что случилось лёжа. Я не видела, куда был промах, потому что на рубеже туман. Пятый выстрел стоя немного зацелила. Нужно посмотреть аналитику, но было очень сложно на дистанции», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала немка Денизе Херрман. Замкнула призовую тройку француженка Жулия Симон.

Результаты россиянок позволили им в Кубке наций обойти сборную Швеции.

Россиянки проиграли больше минуты ходом в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе