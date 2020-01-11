Куклина: в чём секрет, что отстреляла чисто? В тренере
Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги женской эстафетной гонки в Оберхофе (Германия). Сборная России заняла седьмое место.
Победу одержала Норвегия. Серебро завоевала команда Швеции. Третьими стали французские биатлонистки.
«В чём секрет, что отстреляла чисто? В тренере. Он нас здорово учит, подсказывает.
Работа лыж? Нужно поговорить с сервисом. Если честно, мне даже не с кем было сравнить работу лыж. С какими мыслями уходила на этап? Была настроена на борьбу", — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».
Помимо Куклиной в гонке приняли участие Кристина Резцова, Анастасия Поршнева и Светлана Миронова.
Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.
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