Куклина: в чём секрет, что отстреляла чисто? В тренере

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги женской эстафетной гонки в Оберхофе (Германия). Сборная России заняла седьмое место.

Победу одержала Норвегия. Серебро завоевала команда Швеции. Третьими стали французские биатлонистки.

«В чём секрет, что отстреляла чисто? В тренере. Он нас здорово учит, подсказывает.

Работа лыж? Нужно поговорить с сервисом. Если честно, мне даже не с кем было сравнить работу лыж. С какими мыслями уходила на этап? Была настроена на борьбу", — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Помимо Куклиной в гонке приняли участие Кристина Резцова, Анастасия Поршнева и Светлана Миронова.



Этап Кубка мира в Оберхофе проходит с 9 по 12 января. Соревнования в Рупольдинге стартуют 15 января.