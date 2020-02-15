Логинов пригласил любого спортсмена жить «почти на свою кровать»

Российский биатлонист Александр Логинов выразил готовность поселить у себя дома любого спортсмена для контроля его допинг-тестов.
На вопрос журналистки, почему общественность должна верить биатлонисту и сколько допинг-тестов он прошёл, Александр ответил: «Не скажу точно, но штук 12–16 прошёл. Что касается доверия, мы, наконец, сумели расширить свою жилплощадь, поэтому с удовольствием готов любого спортсмена принять у себя дома. Хоть 365 дней в году, чуть ли не на соседней кровати. Но не на одной – жена не поймёт», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова показала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра скептически.
- 15 февраля 2020
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