Пидручный назвал мучением гонку преследования на чемпионате мира

Чемпион мира 2019 года Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце. Он занял 30-е место, совершив 5 промахов.

«Тяжёлая была гонка… Уже со второго круга возникли проблемы со спиной, поэтому стрельба стоя не удалась — не мог нормально встать, просто ловил мишень, не было чёткой работы, потому что боль в спине такой была, что… К сожалению, ничего не мог с собой поделать. Думаю, причина — горы. Трасса здесь равнинная — большая нагрузка на спину, которая не успевает отдыхать и закисливается. Промахи стоя — как следствие. Что касается „лёжки“ — эти два промаха, не знаю почему. Так старался аккуратно работать, но тренеры сказали, что один промах сам выбросил, а второй — не сориентировался с поправкой, хотя, на мой взгляд, ветер был как на пристрелке. На трассе, разумеется, спина болела так сильно, что бороться вообще не мог. Не гонка, а мучение. Хорошо хоть набрал очки и остался в топ-30. Возможно, это поможет попасть в масс-старт.



Есть несколько дней отдыха, будем работать с врачом, с массажистом. Это хронические проблемы. Мы всё лето работали над спиной, и вроде проблема пропала, но на таких горных этапах, в Поклюке и здесь, опять появляется. Возможно, проблема также и в технике бега, трудно сказать. Мы работаем с этим. Из года в год спина уже меньше беспокоит, но на горных этапах вновь чувствую боль», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

Победителем гонки стал француз Эмильен Жаклен. Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё, третьим — россиянин Александр Логинов.

Пидручный: мне все подсказывали — рискуй