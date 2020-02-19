Т. Бё: Дале всегда что-то покупал партнёрам и тренерам. Теперь он выступает в каждой гонке

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале сообщил, что благодаря родителям обеспечил всю команду шоколадом на чемпионате мира в Антхольце.
«Мама с папой собирались приехать на чемпионат мира к спринтерской гонке, и я попросил их привезти шоколад. Мне его очень не хватало. Они отправились в магазин и привезли нам 15 упаковок шоколада. Мы разделили на всю команду, и атмосфера стала лучше. Партнёры по команде были рады шоколаду, а тренер Зигфрид Мазе был счастлив больше всех», — приводит слова Дале TV2.
«Такого шоколада у нас во Франции нет. Вкус прекрасный, немного солёный. Я не очень хорошо разбираюсь в бизнесе, но начал бы импортировать этот шоколад во Францию», — признался Мазе.
Тарьей Бё так отреагировал на подарок от Дале: «Дале всегда что-то покупал для партнёров по команде и тренеров. Теперь он выступает во всех гонках. Он провёл исследование и понял, кто что любит, а теперь покупает».
Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
- 19 февраля 2020
-
13:19
-
12:49
-
12:30
-
12:00
-
11:22
-
11:02
-
10:43
-
10:42
-
10:15
-
10:05
-
09:33
-
09:30
-
08:54
-
08:47
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:24
-
08:16
- 18 февраля 2020
-
21:26
-
21:11
-
19:26
-
19:09
-
18:48
-
18:30
-
18:20
-
17:40
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:28
-
16:11
-
15:23
-
15:15
-
15:09