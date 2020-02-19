Т. Бё: Дале всегда что-то покупал партнёрам и тренерам. Теперь он выступает в каждой гонке

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале сообщил, что благодаря родителям обеспечил всю команду шоколадом на чемпионате мира в Антхольце.

«Мама с папой собирались приехать на чемпионат мира к спринтерской гонке, и я попросил их привезти шоколад. Мне его очень не хватало. Они отправились в магазин и привезли нам 15 упаковок шоколада. Мы разделили на всю команду, и атмосфера стала лучше. Партнёры по команде были рады шоколаду, а тренер Зигфрид Мазе был счастлив больше всех», — приводит слова Дале TV2.

«Такого шоколада у нас во Франции нет. Вкус прекрасный, немного солёный. Я не очень хорошо разбираюсь в бизнесе, но начал бы импортировать этот шоколад во Францию», — признался Мазе.

Тарьей Бё так отреагировал на подарок от Дале: «Дале всегда что-то покупал для партнёров по команде и тренеров. Теперь он выступает во всех гонках. Он провёл исследование и понял, кто что любит, а теперь покупает».

Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.