«Нужно фильтровать речь». Касперович ответил Драчёву, назвавшему его туристом на ЧМ

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, ответил на слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва о том, что специалист находится на чемпионате мира в Антхольце в качестве туриста.



«Думаю, Владимир Петрович давал интервью на эмоциях. Начну с того, что моё участие на заключительном этапе подготовки к чемпионату мира и на турнире обсуждалось ещё на «Ижевской винтовке». Когда приехал на сбор в Риднау и там задал вопрос об аккредитации, мне сказали, что такой возможности не будет. Я согласился, решил, что буду работать на дистанции, мне этого было достаточно, нужны были корректировка по дистанции и общение со спортсменом.



Плюс он сказал, что я приехал как турист. Но надо фильтровать любую речь, всё же это медийный человек, тем более представляет Государственную думу. Так нельзя, считаю, Владимир Петрович не прав. Мы на днях вместе были на дне рождения у Владимира Брынзака, там мы хорошо общались, нормально попрощались, и никаких предпосылок к этому не было. Он мог подойти и сказать, что здесь мне нечего делать, и был вправе так сделать.



Я же не самовольно приехал. Общаюсь со спортсменом. Но я не в штабе команды, не хожу на собрания, хотя на сборе меня туда приглашали. Но я сам отказался», — цитирует Касперовича ТАСС.



Драчёв назвал Касперовича туристом, комментируя ситуацию с обыском в номере членов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева.

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