Вал. Семеренко — об этапе в Нове-Месте без зрителей: будет выглядеть как тренировка

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала информацию о том, что этап Кубка мира в Нове-Месте (Чехия) из-за коронавируса пройдёт без зрителей. Соревнования стартуют сегодня, 5 марта, женской спринтерской гонкой.

«Действительно, это впервые, потому даже не знаю, как комментировать. Тяжело выразить свои ощущения по этому поводу. Скорее действительно это будет как тренировка выглядеть, но всё же это проходит этап Кубка мира. Потому, осознавая это, всё равно всё будет на высшем уровне. Достойных спортсменов очень много и придётся бороться с ними, хоть болельщиков и не будет», — приводит слова Семеренко Biathlon.com.ua.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон сезона-2019/2020.

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