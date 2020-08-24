Шипулин прокомментировал ситуацию с экс-директором его фонда, обвинённым в мошенничестве

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин высказался о ситуации с Викторией Щёлковой, которая ранее возглавляла благотворительный фонд имени спортсмена. Напомним, ранее на Щёлкову завели уголовное дело по факту мошенничества, после чего та ответила на обвинения.

«Считаю, что заявление Виктории Щёлковой было сделано для того, чтобы заручиться поддержкой других представителей НКО, основываясь на созданной ею безупречной репутации. При этом никаких фактов в её заявлении не было. Считаю, что она вводит своих коллег в заблуждение.

Подчеркну, я хочу, чтобы процесс был максимально открытым. Мне скрывать абсолютно нечего, все документы, подтверждающие, что деньги из фонда выводились на сторону, у нас есть. Я всегда говорил своим сотрудникам, что, если вы присвоите хотя бы один рубль фонда, я буду первым, кто обратится в правоохранительные органы.

Виктория проделала большую работу на благо фонда, я не собираюсь этого отрицать. Я ценил её как специалиста и безмерно доверял. В некоторых моментах доверял больше, чем друзьям и родственникам. После проведения внутреннего аудита в конце 2018 года я не раз предлагал Виктории решить вопрос полюбовно и разойтись миром.

Предлагал провести ещё один аудит, предлагал встретиться с бухгалтерами и сверить все документы. Но Виктория перестала выходить на связь, игнорировала все сообщения и звонки», — написал Шипулин в своём «инстаграме».