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Юрий Каминский: гонка с лыжниками в Алдане была приближена к настоящим соревнованиям

Юрий Каминский: гонка с лыжниками в Алдане была приближена к настоящим соревнованиям
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о совместной тренировке биатлонистов и лыжников группы Олега Перевозчикова на снежном сборе в Алдане. Контрольной гонкой стала коньковая «разделка».

«Прежде всего эта гонка была приближена к настоящим соревнованиям, всё-таки не только между собой боролись. Фактор смазки мы решили убрать, мы договорились с Олегом Перевозчиковым, чтобы все лыжи были подготовлены одинаково. Но сами лыжи ведь у ребят разные, у кого-то поехали, у кого-то не особо, чтобы было заметно по отсечкам. Например, у того же Антона Бабикова лыжи ехали плохо, хотя по скорости он больше половины дистанции шёл в темпе Эдика Латыпова, проигрывал около 10 секунд, но последние километры просто доезжал. Причина – сильно замёрзли руки, Антон слишком лёгкие перчатки надел. А было примерно минус 15 градусов.

В биатлонной гонке у Бабикова был лучший ход. Он чуть-чуть, но выиграл у Латыпова. Антон сделал выводы после лыжных соревнований и на биатлонный старт утеплился. Свою контрольную тренировку мы специально сделали на следующий день после лыжной гонки. Ведь одной из задач сбора в Алдане было повысить выносливость, чтобы спортсмены могли держать темп как на последнем круге, так и в целом выдерживать несколько гонок подряд», — приводит слова Каминского пресс-служба СБР.

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