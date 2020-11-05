Шипулин: подозреваемая по делу о мошенничестве в моём фонде скрылась. Трусливое поведение

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин высказался о ситуации с Викторией Щёлковой, которая ранее возглавляла благотворительный фонд имени спортсмена. Напомним, ранее на Щёлкову завели уголовное дело по факту мошенничества, после чего та ответила на обвинения.

«Расследование уголовного дела по факту мошенничества в моём благотворительном фонде приостановлено. Причина в том, что экс-директор фонда Виктория Щёлкова, которая проходит по делу в качестве подозреваемой, скрывается от следствия. Щёлкова уже объявлена в розыск, сотрудники полиции пытаются установить её местонахождение. Об этом мне на днях стало известно от следователей.

Поведение Виктории, конечно, трусливое. Если человеку нечего скрывать, а совесть его чиста, то сбегать от следователей, на мой взгляд, не было никакого смысла. Своими действиями Виктория лишний раз доказывает: все наши подозрения относительно неё обоснованны.

Надеюсь, полиции удастся в самое ближайшее время найти Викторию и продолжить начатое расследование. Я уже говорил, что главными пострадавшими во всей этой ситуации стали дети, ради которых работает мой фонд. Я по-прежнему уверен, что справедливость восторжествует и каждый получит по заслугам», — написал Шипулин в своём «инстаграме».