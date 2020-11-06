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Второй тест Пащенко на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест Пащенко на коронавирус дал отрицательный результат
Биатлон 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что второй тест на коронавирус биатлониста Петра Пащенко дал отрицательный результат.

«Второй тест отрицательный, спортсмен едет домой», — цитирует Польховского «Р-Спорт».

В октябре тест биатлониста на коронавирус дал положительный результат. С тех пор Пётр находится на самоизоляции в Алдане (Якутия), где в то время проходил сбор вместе с национальной командой.

Ранее первый тест Пащенко показал отрицательный результат. Тренировочную базу он мог покинуть только при наличии двух отрицательных тестов.

В конце октября Польховский заявил, что в результате заражения COVID-19 у Пащенко поражены 10% лёгких. Тем не менее тренер не исключил участия спортсмена в Кубке мира сезона-2020/2021.

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