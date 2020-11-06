Второй тест Пащенко на коронавирус дал отрицательный результат

Главный тренер сборной России Валерий Польховский сообщил, что второй тест на коронавирус биатлониста Петра Пащенко дал отрицательный результат.



«Второй тест отрицательный, спортсмен едет домой», — цитирует Польховского «Р-Спорт».



В октябре тест биатлониста на коронавирус дал положительный результат. С тех пор Пётр находится на самоизоляции в Алдане (Якутия), где в то время проходил сбор вместе с национальной командой.



Ранее первый тест Пащенко показал отрицательный результат. Тренировочную базу он мог покинуть только при наличии двух отрицательных тестов.



В конце октября Польховский заявил, что в результате заражения COVID-19 у Пащенко поражены 10% лёгких. Тем не менее тренер не исключил участия спортсмена в Кубке мира сезона-2020/2021.