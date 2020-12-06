Евгения Павлова оставила сообщение с благодарностью в «Инстаграме»

Российская биатлонистка Евгения Павлова на своей странице в «Инстаграме» оставила сообщение с благодарностью за поддержку.
«Всем спасибо за поддержку. Едем дальше», — написала Павлова.
В спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) Павлова финишировала 44-й.
В составе сборной России в женской эстафете 4х6 км Павлова заняла четвёртое место.
Сегодня, 6 декабря, в гонке преследования Евгения показала лучший результат из россиянок. Стартовав 44-й, она финишировала 13-й, допустив всего один промах на четырёх огневых рубежах.
Напомним, сразу после спринтерской гонки Павлова дала скандальное интервью, где сообщила, что некомфортно чувствует себя в команде. После эстафеты на фоне конфликта с журналистом Дмитрием Заниным она отказалась давать интервью телеканалу «Матч ТВ» в прямом эфире. За это Губерниев сравнил её с героиней древнегреческой пьесы Аристофана Лисистратой, которая призывает женщин отказывать мужьям в исполнении супружеского долга, стремясь остановить нескончаемые войны.
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