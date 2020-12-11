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Ирина Казакевич: очень долго не могла отдышаться, чтобы начать стрельбу

Ирина Казакевич: очень долго не могла отдышаться, чтобы начать стрельбу
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Хотелось бы поблагодарить сервис за то, что они очень хорошо подготовили лыжи. Это спасало сегодня. Достаточно сложная трасса. Здесь едешь, думаешь, вроде бы маленькие подъёмчики, но везде нужно работать. Плюс высота даёт ощущение на рубеже. Приходишь и очень долго не можешь отдышаться, чтобы начать стрельбу. Я достаточно много времени проводила на рубеже.

Стартовая группа? Думаю, что трасса сегодня была примерно одинаковая, что в первой, что во второй, что в четвёртой группе. Это не играло существенной роли. Единственное — ожидание своего старта, а так в принципе никаких проблем", — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию женского и мужского спринтов в Хохфильцене.

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