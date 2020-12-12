Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Сегодня, 12 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт запланирован на 16:45 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Логинов, ставший во вчерашнем спринте 20-м. Затем в борьбу вступят Эдуард Латыпов (21-й), Евгений Гараничев (29-й), Матвей Елисеев (32-й) и Антон Бабиков (57-й).
Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё стартует четвёртым. Первым на лыжню отправится соотечественник Бё — Йоханнес Дале. Вторым на старт выйдет Кентен Фийон-Майе из Франции.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
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