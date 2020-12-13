Васильев: биатлонисты могут продлить антирекорд, чтобы увидеть, как Губерниев ест ботинок

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в шуточной форме прокомментировал очередное заявление Дмитрия Губерниева — комментатор пообещал съесть ботинок в случае, если члены сборной России продлят антирекордную серию гонок без медалей до 50. В настоящее время серия составляет 33 гонки.



«Может, они хотят полюбопытствовать, как он будет есть ботинок? Но интуиция мне подсказывает, что ботинок в любом случае будет ненастоящим, а в виде торта.



Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Хочу пожелать нашим ребятам и девочкам выступать как можно лучше», — цитирует Василеьва ТАСС.



Ранее Губерниев пообещал съесть собственную перчатку в случае непопадание женской команды в топ-3 по итогам эстафетной гонки в Хохфильцене. Российские девушки пришли к финишу восьмыми, а Дмитрий хоть и частично, но выполнил свою часть спора.

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