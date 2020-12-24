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Крюков: Каминский сказал, что не видит у биатлонистов желания лишний раз потренироваться

Крюков: Каминский сказал, что не видит у биатлонистов желания лишний раз потренироваться
Биатлон / Кубок мира 0
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков прокомментировал работу своего бывшего личного тренера Юрия Каминского, который стал старшим тренером мужской сборной России по биатлону.

«Спортсмены тоже отличаются, о чём мы также говорили с Юрием Михайловичем. Он сетовал, что лыжники всегда ищут возможность лишний раз потренироваться. У биатлонистов он такого не замечает. Не получилось – ну и ладно…

Не знаю, как это объяснить со стороны. Может быть, менее мотивированные. Но если у человека есть мотивация, то он готов об этом думать каждый день.

Если у человека будет такой настрой, если он будет всегда думать о лыжах или биатлоне, значит, у него есть мотивация и он готов развиваться. А если голова занята чем-то другим, то надо заканчивать карьеру», — цитирует Крюкова Sportbox.

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