Крюков: Каминский сказал, что не видит у биатлонистов желания лишний раз потренироваться

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков прокомментировал работу своего бывшего личного тренера Юрия Каминского, который стал старшим тренером мужской сборной России по биатлону.

«Спортсмены тоже отличаются, о чём мы также говорили с Юрием Михайловичем. Он сетовал, что лыжники всегда ищут возможность лишний раз потренироваться. У биатлонистов он такого не замечает. Не получилось – ну и ладно…

Не знаю, как это объяснить со стороны. Может быть, менее мотивированные. Но если у человека есть мотивация, то он готов об этом думать каждый день.

Если у человека будет такой настрой, если он будет всегда думать о лыжах или биатлоне, значит, у него есть мотивация и он готов развиваться. А если голова занята чем-то другим, то надо заканчивать карьеру», — цитирует Крюкова Sportbox.