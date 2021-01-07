Каминский поделился мнением об антирекорде сборной России по числу гонок без медалей

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, как относится к антирекордной серии сборной России без медалей, а также сообщил, кто успел акклиматизироваться в горах перед пятым этапом Кубка мира, который стартует завтра, 8 января, в Оберхофе (Германия).



«На меня лично антирекорд не давит. Я в этом плане более спокоен. Мы стараемся о нём не вспоминать, потому что сегодня команда выступает так, как она готовилась. А готовилась она с учётом того, что надо поднять определённый уровень. Не медаль ради медали. Главное — максимально хорошо выглядеть на чемпионате мира. Отсюда мы и выстраиваем подготовку. Если сейчас форсировать, есть большая опасность, что на чемпионате мира мы будем выступать хуже, чем на Кубке мира.

Акклиматизация? Строго говоря, для акклиматизации нужно 14 дней, хотя бы 12. У нас успел только один Латыпов», — приводит слова Каминского Матч ТВ.