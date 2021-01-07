Каминский назвал причину неудовлетворительных результатов российских биатлонистов на КМ

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский объяснил, что является причиной неудовлетворительных результатов российских биатлонистов на Кубке мира.



«Могу сказать, что в гонке мы добавили. По аналитике это чётко видно. Говорю про тех, кто был в команде. Немножко, но лучше. В стрельбе же пока не можем стабилизироваться. Но, опять же, Латыпов находится на своих прошлогодних уровнях или чуть лучше, Бабиков в конце концов вышел на свой хороший уровень, Гараничев…

К сожалению, результат команды определяется работой лидеров. И если в прошлом году Елисеев закончил первый этап лучшим стрелком, то сегодня он далеко не лучший. То же самое можно сказать и про Логинова. Но если в скорости Логинов немного просел и в последних стартах был близок к своим прошлогодним показателям, то Елисеев просел более основательно», — приводит слова Каминского Матч ТВ.