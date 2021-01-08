Каминский поделился мнением о самоподготовке Логинова

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский поделился мнением о самоподготовке лидера мужской сборной России по биатлону Александра Логинова.



«Проблема ли самоподготовка Александра Логинова? Практика — критерий истины. Поскольку сейчас нет того результата, то да. Если будет результат, то скажем обратное. Все зависит от конкретной ситуации, от самого спортсмена. Ну и от нас, наверное. Как мы выстраиваем это, как ему помогаем. Смею предположить, что на сегодняшний день я, наверное, не самое лучшее лицо для Саши с точки зрения коммутирования и помощи ему.

Потому что я — человек новый и плохо его знаю. Конечно, было бы лучше, если в моей должности был тот, кто его очень хорошо знает. Мы стараемся помогать ему, чем можем. Но, естественно, есть сложности. Да не только с ним. Со многими спортсменами. Взаимопонимание же не сразу приходит», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».