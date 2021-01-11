Каминский: Латыпов может и ещё быстрее бежать – у него скорость на уровне топ-10

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский связал успехи и неудачи своих подопечных с подготовкой – в команде или индивидуально. В качестве примера наставник привёл успех в смешанной эстафете и провал в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Павлова и Елисеев не были на сборе, и не делали ту аэробную работу, недостаток которой сказался в третьем старте. А в составе смешанной эстафеты бежали три спортсмена, которые провели полноценный сбор. Александр Логинов, учитывая сложившуюся ситуацию, отработал на классе, который присущ чемпиону мира.

Удивлён ли последним кругом Латыпова и победой на финише? Нисколько. Мы уже говорили о том, что в среднем команде удалось сократить отставание по скорости на одном километре. Так вот, у Латыпова это отставание было 9 секунд на круге, а к Новому году он уменьшил этот показатель до 3-6 секунд. Плюс он добавил в скорости и ритме стрельбы, особенно стоя. Он может и ещё быстрее бежать – у него скорость на уровне спортсменов из топ-10, но вспомните про тот баланс, который нужно искать со стрельбой. Я никогда на трассе не кричу ему «Быстрее!» или что-то подобное, исключительно только «Всё хорошо», или какое-то замечание по технике, потому что Эдуард всегда бежит чуть быстрее. Вот когда он сам внутри поймает этот баланс, его результаты станут намного выше», — приводит слова Каминского пресс-служба СБР.