Юрий Каминский: в России высококлассные биатлонисты появляются случайным образом

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, каким образом в сборной России появляются высококлассные спортсмены.

«Система должна воспроизводить высококлассных спортсменов, а у нас спортсмены близкого к высокому уровня появляются не в результате работы системы, а случайным образом, благодаря энтузиазму и высокой самоотдаче отдельных тренеров и специалистов.

Тренеры национальной сборной не должны править технику лыжного хода и технику стрельбы. Когда тренер основной команды говорит подопечным очевидные вещи, которые для них становятся откровением, — вот это неправильно. Они это должны впитывать как минимум с юниорского, а лучше с юношеского возраста. А нам сейчас приходится не только искать методики, которые могут улучшить базовые вещи, а параллельно ещё и учить основам. Это если говорить глобально.

Несколько лет назад я смотрел юниорский чемпионат мира по биатлону, на котором выступали и нынешние лидеры сборной Норвегии Стурла Легрейд с Йоханнесом Дале и наш Василий Томшин. И тогда же подумал, что несмотря на то что наш парень обыграл норвежцев, именно у них будет больше шансов на взрослом уровне. Потому что они уже тогда всё делали как спортсмены из первой сборной Норвегии.

Можно спортсмена довести до высочайшего уровня в плане функционалки, но если его техника не будет соответствовать его физическим возможностям, то результата не будет», — приводит слова Каминского пресс-служба СБР.