Олимпийский чемпион из Швеции пропустит спринт в Оберхофе из-за боли в горле

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Йеспер Нелин пропустит спринтерскую гонку, которая состоится на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) сегодня, 13 января.
«У Йеспера болит горло. В сегодняшней гонке он участвовать на будет», — приводит слова тренера сборной Швеции Йоханнеса Лукаса Expressen.
Лукас также сообщил, что тест Нелина на коронавирус дал отрицательный результат. Йеспер должен был стартовать под 47-м номером.
Ещё один представитель сборной Швеции Мартин Понсилуома, пропустивший эстафетные гонки на пятом этапе из-за проблем с желудком, сегодня на старт выйдет.
«Мартин полон сил и готов к соревнованиям», — заверил тренер.
Старт спринтерской гонки запланирован на 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований.
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