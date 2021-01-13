Олимпийский чемпион из Швеции пропустит спринт в Оберхофе из-за боли в горле

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Йеспер Нелин пропустит спринтерскую гонку, которая состоится на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) сегодня, 13 января.

«У Йеспера болит горло. В сегодняшней гонке он участвовать на будет», — приводит слова тренера сборной Швеции Йоханнеса Лукаса Expressen.

Лукас также сообщил, что тест Нелина на коронавирус дал отрицательный результат. Йеспер должен был стартовать под 47-м номером.

Ещё один представитель сборной Швеции Мартин Понсилуома, пропустивший эстафетные гонки на пятом этапе из-за проблем с желудком, сегодня на старт выйдет.

«Мартин полон сил и готов к соревнованиям», — заверил тренер.

Старт спринтерской гонки запланирован на 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований.