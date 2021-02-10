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Эмильен Жаклен сломал палку перед передачей эстафеты на ЧМ. Он лидировал

Эмильен Жаклен сломал палку перед передачей эстафеты на ЧМ. Он лидировал
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен, который лидировал на первом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения), сломал палку и упал. В итоге первым передал эстафету белорус Антон Смольский. Жаклен отстал на 4,1 сек.

Жаклен использовал два дополнительных патрона на двух огневых рубежах. Смольский — один. Россиянин Александр Логинов, стартовавший на первом этапе за сборную России, воспользовался тремя дополнительными патронами и передал эстафету Эдуарду Латыпову седьмым, отстав от белорусов на 29,5 сек.

Сборная России, из-за санкций CAS выступающая под флагом с логотипом Союза биатлонистов России, стартовала в смешанной эстафете под первым номером. Единственную кубковую микст-эстафету сезона россияне выиграли. На третьем и четвёртом этапах за национальную команду побегут Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

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