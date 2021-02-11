Доминик Виндиш: мы с российскими биатлонистами не разговариваем

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира итальянский биатлонист Доминик Виндиш оценил выступление россиян в нынешнем сезоне и рассказал, как складывается общение между командами.
«Русские очень сильны, часто попадают в десятку лучших… Даже странно, что им всегда чего-то не хватает, чтобы подняться на подиум. Думаю, русским не хватает немного удачи. Чтобы выиграть медаль, всё должно быть идеально: нужен правильный день, правильный материал, может быть, чтобы кто-то из фаворитов немного ошибся.
Общаюсь ли с кем-нибудь из российской сборной? Как-то не сложилось. Российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски. Или стесняются говорить. Мы с симпатией друг к другу относимся, мы не враги. Но мы не разговариваем. С другими сборными как-то легче даётся общение. А тут сказывается языковой барьер", — приводит слова Виндиша «Советский спорт».
Вчера, 10 февраля, сборная России заняла девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.
- 11 февраля 2021
-
11:01
-
10:38
-
10:33
-
10:14
-
09:46
-
09:26
-
09:18
-
08:49
-
08:41
-
08:24
-
00:19
-
00:07
- 10 февраля 2021
-
23:43
-
23:31
-
22:25
-
21:59
-
21:30
-
21:15
-
20:56
-
20:50
-
20:43
-
19:52
-
19:42
-
19:28
-
19:21
-
19:12
-
19:07
-
19:01
-
18:55
-
18:50
-
18:43
-
18:33
-
18:22
-
18:08
-
17:57