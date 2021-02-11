Доминик Виндиш: мы с российскими биатлонистами не разговариваем

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира итальянский биатлонист Доминик Виндиш оценил выступление россиян в нынешнем сезоне и рассказал, как складывается общение между командами.

«Русские очень сильны, часто попадают в десятку лучших… Даже странно, что им всегда чего-то не хватает, чтобы подняться на подиум. Думаю, русским не хватает немного удачи. Чтобы выиграть медаль, всё должно быть идеально: нужен правильный день, правильный материал, может быть, чтобы кто-то из фаворитов немного ошибся.

Общаюсь ли с кем-нибудь из российской сборной? Как-то не сложилось. Российские спортсмены почти никогда не говорят по-английски. Или стесняются говорить. Мы с симпатией друг к другу относимся, мы не враги. Но мы не разговариваем. С другими сборными как-то легче даётся общение. А тут сказывается языковой барьер", — приводит слова Виндиша «Советский спорт».

Вчера, 10 февраля, сборная России заняла девятое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.