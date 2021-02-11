Максим Поташёв: мы проигрываем ногами трамвайную остановку, а говорят – всё под контролем

Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташёв прокомментировал выступление сборной России по биатлону в смешанной эстафете на чемпионате мира. Российская команда заняла девятое место, уступив выигравшей гонку сборной Норвегии более двух минут.

«К сожалению, наши ожидания из года в год обламываются примерно одинаковым образом. Начиная с первых этапов Кубка мира нам всё время говорят о том, что наша команда выйдет на пик формы к чемпионату, что у нас разработана специальная программа подготовки. И при этом мы проигрываем ногами трамвайную остановку, а нас уверяют: всё под контролем, ничего страшного.

Видимо, наши тренеры полагают, что все остальные не готовятся к чемпионату мира, сразу выплёскивают всё, а к главному соревнованию года сдуются. Это странная и наивная логика. Поэтому ежегодно мы имеем одну и ту же картину, кроме отдельных героических выступлений Юрловой или Логинова», — цитирует Поташёва «Советский спорт».