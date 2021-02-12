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Поташёв: с самого начала сезона Логинов на себя не похож

Поташёв: с самого начала сезона Логинов на себя не похож
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Магистр игры «Что? Где? Когда?» президент Федерации спортивного бриджа России Максим Поташёв прокомментировал выступление мужской сборной России в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Лучший результат из россиян показал Эдуард Латыпов, ставший десятым. После «лёжки» он лидировал, но один промах лишил его шансов на медали. Прошлогодний чемпион мира Александр Логинов занял лишь 26-е место.

«Конечно, приятно, что Латыпов лидировал некоторое время, но, понятно, если бы даже на втором рубеже он не промахнулся, скорее всего, на подиум не попал бы. Помимо всего прочего, спринт – традиционно не наша гонка.

Логинов, конечно, выиграл её в прошлом году. Всё бывает в жизни. Но обычно у нас больше шансов в контактных гонках, с четырьмя рубежами. К сожалению, с самого начала сезона Логинов на себя не похож», — приводит слова Поташёва «Советский спорт».

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