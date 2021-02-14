Васильев: в таком режиме на Олимпиаде делать нечего, надо пересматривать подготовку

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, лучшим из россиян оказался Эдуард Латыпов, финишировавший седьмым. Александр Логинов стал 16-м, Матвей Елисеев — 17-м, Антон Бабиков — 56-м.



«Латыпов сегодня по рисунку выглядел неплохо. Но если смотреть цифры, то отставание приличное. Логинов – здорово ходом, но стрелял плохо. А у Латыпова были хорошие шансы оказаться на подиуме, он мог стрельнуть ноль, но поторопился. Надо всегда попадать последний выстрел, это никуда не годится. Что у Логинова, что у Латыпова.

Что касается Бабикова, то он вообще весь сезон выступает невыразительно. Что нужно сделать Гараничеву, чтобы попасть в эстафету? Эстафета – такой вид программы, где середнячки бегают здорово. Бабиков показал, что может бежать первый этап, а он нам нужен. У него получается хорошо. Не стоит от Бабикова ждать сверхъестественного в личных гонках, а в эстафете он необходим.

Отсутствие медалей воспринимается буднично, мы уже привыкли. Это проблема подготовки, даже спора быть не может. Можно проанализировать, кто с Каминским тренировался – Бабиков и Латыпов. А остальные даже на мир не попали. Надо кардинально пересматривать подготовку, иначе в таком режиме на Олимпиаде делать нечего, результаты будут такими же», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.