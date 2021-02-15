Й. Бё: если Жаклен продолжит так выступать, то мне о победе в Кубке мира можно забыть

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от выступления француза Эмильена Жаклена в гонке преследования на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Жаклен выиграл золото, не допустив ни одного промаха. Бё в борьбе за серебро уступил шведу Себастиану Самуэльссону.

«Жаклен пришёл надолго. К счастью, пока он не очень стабилен. Если он продолжит так выступать в каждой гонке, то мне о победе в Кубке мира можно забыть», — приводит слова Бё VG.

Бё назвал стрельбу Жаклена «пулемётной», но добавил, что не намерен стрелять так рискованно.

«Это выглядит легко, но если он не рассчитает время для первого выстрела, то не рассчитает его и для следующих. И тогда у него будет пара промахов. В начале гонки быстрая стрельба помогает, но мы также несколько раз видели, что такое заканчивается не очень хорошо. Можно стрелять за 19 секунд, но за 17 секунд не стоит. Не знаю, справился бы я с этим, даже если бы стрелял при спокойном пульсе», — отметил норвежец.