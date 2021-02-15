Эмильен Жаклен: на первой стрельбе в спринте думал: тренер меня убьёт

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал победу в гонке преследования на чемпионате мир в Поклюке. Он не допустил ни одного промаха.

«Ощущения чудесные! На пресс-конференции после спринта я много говорил о гонке преследования, но вечером понял, что слишком давлю на себя и остановился. Для меня был бы прекрасным результат и в топ-5, но я думал только о защите титула. Обычно на пристрелке перед гонкой я отстреливаю 3-4 магазина, но в этот раз использовал на два больше. До старта я был слишком взволнован, но, как только гонка началось, внимание вернулось в настоящий момент — я снова сосредоточился на технике хода и стрельбы. Делал всё, как обычно, и не задумывался о соперниках.



Конечно, я хотел победить и думал о титуле, но понимал, что гонка будет тяжёлой. Вокруг было много сильных спортсменов. Но, как говорят наши тренеры, побеждает тот, кто хочет этого больше всех. Видимо, это был я.



На стрельбе стоя совсем не думал что нужно рисковать и работать быстро. Просто был собой, всё вышло естественно. Обычно так я стреляю на тренировках. Из-за давления и ответственности не всегда получается показать свои навыки в гонках. На первом огневом в спринте, думал: тренер убьёт меня, я стреляю слишком быстро. Я замедлился и промахнулся последним выстрелом. Сегодня всех этих мыслей не было, я просто был собой. Хотя, я ещё не поговорил с тренером. Может, ему есть что мне сказать», — цитирует Жаклена Biathlon.com.ua.