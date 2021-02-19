Губерниев ответил шведским журналистам, заявившим, что он живёт в самых роскошных отелях

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию в издании Aftonbladet материала шведских журналистов Андреаса Чека и Линна Нордстрёма. В материале отмечалось: «Дмитрий Губерниев — патриарх в мире освещающих биатлон российских СМИ. В «инстаграме» у него более полумиллиона подписчиков, живёт он всегда в самых роскошных отелях, и его всегда слышно и видно больше других. Здесь, в Поклюке, он всегда ходит в окружении пяти-шести человек, которые изо всех сил демонстрируют ему своё уважение. Но Губерниева любят не все».

«Однако очень смешно! Даже продюсера Лёху Криворучко попросил помочь с переводом, но и тут швед наврал! Про роскошные биатлонные отели и сопровождающих — прекрасно!

Тьфу на вас ещё раз, корреспондент из Швеции… Но патриархом биатлона меня ещё не называли!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.