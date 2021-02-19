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IBU обязал СБР заплатить за изготовление флага команды России для ЧМ по биатлону

IBU обязал СБР заплатить за изготовление флага команды России для ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Союз биатлонистов России (СБР) обязали компенсировать 300 евро, которые Международный союз биатлонистов потратил на изготовление флага команды для чемпионата мира в Поклюке (Словения). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к IBU источник.

Напомним, специально к турниру был изготовлен флаг российской команды, на котором изображён монохромный логотип национальной федерации без российского триколора.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить российских спортсменов от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров рассказал, сколько денег уже потратили на восстановление полноправного членства организации в IBU.

Виктор Майгуров рассказал, сколько денег уже потратили на восстановление СБР в правах
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