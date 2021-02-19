IBU обязал СБР заплатить за изготовление флага команды России для ЧМ по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) обязали компенсировать 300 евро, которые Международный союз биатлонистов потратил на изготовление флага команды для чемпионата мира в Поклюке (Словения). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к IBU источник.

Напомним, специально к турниру был изготовлен флаг российской команды, на котором изображён монохромный логотип национальной федерации без российского триколора.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) решил отстранить российских спортсменов от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров рассказал, сколько денег уже потратили на восстановление полноправного членства организации в IBU.